'Развод' Кэти Перри и Орландо Блума: о каких проблемах певица проговорилась со сцены и что за неожиданное заявление сделали инсайдеры

Американскую певицу Кэти Перри заподозрили в разрыве отношений с актером Орландо Блумом, с которым она воспитывает 4-летнюю дочь Дэйзи. Знаменитости пока не дают никаких официальных комментариев относительно своего вероятного расставания, однако во время концерта в австралийском городе Сидней исполнительница лишь подогрела подобные предположения.

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Как отмечает Daily Mail, когда артистка исполняла свой трек I'm Still Breathing, один из поклонников передал ей коробку с печеньем. Звезда ненадолго прервала свой перформанс, чтобы полакомиться сладостями, и сказала: "Эта песня о расставании, и этот десерт спас меня. Спасибо".

Намек на проблемы в отношениях Кэти Перри сделала во время третьего выступления в рамках своего тура The Lifetimes Tour. Знаменитость выступает перед поклонниками с композициями из нового альбома "143", который, по словам инсайдеров, и стал причиной напряжения между артисткой и ее избранником. Дело в том, что музыкальная работа певицы не произвела положительного впечатления на аудиторию, поэтому она сильно расстроилась.

"Кэти действительно разочаровалась из-за провала альбома. Это вызвало у нее сильный стресс. Орландо отнесся ко всему с пониманием, но напряжение между ними все же возросло", – отметил источник таблоиду People.

В частности, звездная пара начала проводить немало времени отдельно друг от друга. Кэти Перри активно гастролирует по разным городам мира, тогда как Орландо Блум в прошлом месяце сам путешествовал в Майами.

На фоне этих новостей инсайдеры, приближенные к паре, сделали неожиданное заявление изданию Page Six: "Все кончено. Они ждут, пока закончится ее тур, прежде чем окончательно разойтись". Стоит отметить, что гастроли исполнительницы начались 23 апреля, а завершатся 7 декабря.

Кэти Перри и Орландо Блум впервые встретились в 2016 году во время афтепати кинопремии "Золотой глобус". Между знаменитостями вспыхнула искра, поэтому они начали строить отношения, однако уже в 2017-м взяли паузу. Время от времени исполнительница вспоминала об этом разрыве, отмечая, что они не воспринимали его всерьез. Уже весной следующего года звезды снова закрутили роман.

В 2019-м Кэти Перри и Орландо Блум обручились в довольно символическую дату – День святого Валентина. Хотя свадьбу знаменитости так и не организовали, стали родителями девочки Дейзи.

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