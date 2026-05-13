Впервые за 10 дней: Украина взлетела в рейтинге бумекеров накануне выступления на Евровидении 2026. Таблица

Украина впервые за последние 10 дней поднялась в букмекерском рейтинге фаворитов Евровидения 2026 накануне своего выступления во втором полуфинале. Сейчас представительница LELÉKA (Виктория Лелека) с песней Ridnym занимает 10 место в таблице прогнозов на победу.

Об этом свидетельствуют обновленные данные сайта Eurovision World. В то же время процент шансов Украины на победу не изменился еще с 11 мая и до сих пор составляет 2%. Поднятие в таблице произошло не из-за роста поддержки ставки на Украину, а из-за падения позиций конкурентов, которые ранее были выше.

Украина опережает Швецию, Молдову, Хорватию, Сербию и другие страны, которые либо потеряли, либо не получили значительной поддержки букмекеров после первого полуфинала. Еще вчера (12 мая) LELÉKA находились на 12 строчке в списке фаворитов.

Лидером рейтинга остается Финляндия, хотя ее показатели несколько просели после живого выступления в первом полуфинале. Сейчас букмекеры оценивают ее шансы на победу в 37%. На втором месте идет Греция с 14%, а третью строчку занимает Дания с 12%.

После первого полуфинала букмекеры пересмотрели свои прогнозы относительно фаворитов конкурса. Больше всего укрепили позиции Греция и Израиль, тогда как часть стран наоборот потеряла поддержку из-за реакции на живые выступления, постановки номеров и вокал артистов.

Еще по состоянию на 11 мая Украина не входила в первую десятку букмекерского рейтинга. Тогда топ-10 выглядел следующим образом:

Финляндия, Греция, Дания, Франция, Австралия, Израиль, Мальта, Румыния, Италия, Швеция.

После обновления прогнозов ситуация изменилась: Румыния поднялась выше, Мальта и Италия потеряли позиции, а Украина смогла вернуться в десятку фаворитов.

Стоит отметить, что после второго полуфинала букмекерские прогнозы снова существенно изменятся. Именно тогда формируется финальный список главных претендентов на победу, ведь аналитики учитывают не только выступления, но и реакцию соцсетей, поддержку аудитории, диаспорное и соседское голосование.

Напомним, уже 14 мая певица LELÉKA представит Украину во втором полуфинале Евровидения 2026 в Вене. Она выступит под номером 12.

Ранее OBOZ.UA писал, что LELÉKA рассекретила символический призыв к Европе в образе бандуриста, который будет выступать с ней на сцене. Еще после первых репетиций артистка намекала, что зрители увидели еще не все детали постановки, а часть смыслов команда намеренно оставила "на потом".

