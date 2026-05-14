Выступление Украины на Евровидении 2026 не попало в топ-10 зрителей и прессы: как выглядит рейтинг после репетиций и шоу для жюри

Накануне второго полуфинала Евровидения 2026 в Вене (Австрия) прошло превью-шоу для прессы, преданных фанатов и жюри, но представительница Украины LELÉKA (Виктория Лелека) не вошла в десятку фаворитов ни по результатам опроса зрителей, ни в рейтинге аккредитованной прессы. После генеральной репетиций Украина заняла 12-е место в обоих голосованиях.

Результаты обнародовали в ESCXTRA. По итогам зрительского экзит-пола, в котором приняли участие 3375 человек, Украина получила 83 голоса – это 2,9% от общего количества и 12-я позиция в таблице.

Лидером опроса стала Болгария, которая набрала 472 голоса. В первую тройку также вошли Австралия и Дания.

Топ-10 опроса аудитории выглядит следующим образом:

Болгария – 16,7% Австралия – 16,5% Дания – 11,6% Норвегия – 11,1% Кипр – 10,4% Румыния – 7,4% Люксембург – 5,3% Албания – 4,4% Мальта – 3,7% Швейцария – 3,4%

Украина оказалась ниже Чехии, которая стала 11-й, но опередила Латвию, Армению и Азербайджан.

Не слишком высокие оценки Украина получила и от журналистов. В опросе прессы, в котором приняли участие 87 представителей медиа, LELÉKA также заняла 12-е место, набрав 5 баллов.

Фаворитом журналистов стала также Болгария с 54 голосами. Далее расположились Австралия и Дания. В десятку также попали Чехия, Румыния, Албания, Кипр, Швейцария, Норвегия и Латвия.

Опрос проводили после генеральной репетиции второго полуфинала. Представителей медиа просили выбрать три лучших выступления дня среди конкурсантов, которые борются за выход в финал.

Напомним, уже в четверг, 14 мая, LELÉKA представит Украину во втором полуфинале Евровидения 2026 в Вене. Певица выступит под номером 12, а вместе с ней на сцену выйдет бандурист Ярослав Джусь.

Ранее OBOZ.UA писал, что LELÉKA рассекретила символический призыв к Европе в образе бандуриста, который будет выступать с ней на сцене. Еще после первых репетиций артистка намекала, что зрители увидели еще не все детали постановки, а часть смыслов команда намеренно оставила "на потом".

