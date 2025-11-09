'Роскошный дом': Наталка Денисенко показала, где живут участницы 'Холостяка 14'

Украинская актриса Наталья Денисенко показала зрителям закулисье романтического проекта "Холостяк 14", где главным героем стал ее друг и коллега Тарас Цимбалюк. Она провела экскурсию по трехэтажному дому, в котором живут участницы шоу.

В большинстве случаев аудитория видит в кадре только гостиную, где девушки собираются вместе и обсуждают различные темы, а теперь могут рассмотреть другие части дома. Бэкстейдж со съемок "Холостяка 14" обнародовали на официальном YouTube-канале реалити.

"Очень красивый и роскошный дом. Девушки живут в хороших условиях, я вам так скажу", – поделилась впечатлениями Денисенко.

На первом этаже в доме расположена просторная гостиная и кухня. Интерьер выполнен в светлых оттенках, а интересных акцентов добавляет контрастная темная мебель.

Комнаты девушек расположены на втором и третьем этажах. Они поделились, что самостоятельно выбирали где и с кем будут жить во время участия в проекте, и не скрывали, что пытались выбрать лучшие условия.

Так, например, фитнес-тренер Ольга Дзундза, всадница Валерия Жуковская, фотомодель Виктория Крылас и менеджер Николетта Бирюкова (две последние девушки уже покинули шоу) поселились в просторной комнате с лавандовыми стенами. Там есть большие кровати, стол, мягкие кресла и впечатляющая ванна.

А вот менеджер Анастасия Половинкина и владелица салона красоты Надежда Авраменко, которая уже также вернулась с "Холостяка 14" домой, выбрали комнату под крышей. В интерьере преобладают различные оттенки серого.

