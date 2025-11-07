Экоакция и неожиданное возвращение участницы: как проходит четвертый выпуск 'Холостяка 14' с Тарасом Цимбалюком. Фото

7 ноября в 19:00 на телеканале СТБ началась трансляция четвертого выпуска романтического реалити-шоу "Холостяк 14", где девушки борются за сердце украинского актера Тараса Цымбалюка. На прошлой неделе некоторые участницы уже успели сходить со знаменитостью на свидание, однако привлечь его внимание и получить желанные розы удалось не всем. Сегодня зрители увидят, как проявят себя на личных встречах с главным героем проекта другие красавицы.

Этот выпуск обещает быть довольно интересным, ведь на проект возвращается знакомая Цимбалюка – модель Диана Зотова – которая ранее была вынуждена отлучиться ради работы. OBOZ.UA ведет текстовую трансляцию самых интересных событий четвертого эпизода.

Заметим, что по результатам прошлой церемонии роз в шоу продолжают участвовать: профессиональная всадница Валерия Жуковская, менеджер по логистике Юлия Артюх, косметолог Оксана Шанюк, владелица салона красоты Надежда Авраменко, предпринимательница Ирина Кулешина, фотомодель Надин Головчук, преподавательница Яна Андриенко, фитнес-тренер Ольга Дзундза, менеджер Анастасия Половинкина, владелица свадебного агентства Дарья Романец, модель Ирина Пономаренко, фотограф Юлия Коренюк и модель Диана Зотова.

Темой нового выпуска стало произведение Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Он будет посвящен философии, символам и настоящим испытаниям выбором.

Первой на свидание с Тарасом Цимбалюком отправилась фотомодель Надин Головчук. Актер пригласил девушку в Киевский планетарий, где устроил некий пикник под "звездным небом". Они делились интересными историями из жизни и раскрывали друг другу душу. В частности, актер признался, что начал "терять себя" во время брака с визажистом Тиной Антоненко. Как пояснил Цимбалюк, они с экс-партнершей не раскрывали друг друга, а будто наоборот скрывали что-то важное.

Неожиданно в помещении зазвучала живая музыка. Тарас Цимбалюк пригласил Надин Головчук потанцевать. Между ними царила очень романтическая атмосфера, что точно оставило след в сердце актера, ведь он вручил модели розу.

Тем временем девушек в доме ждал неожиданный сюрприз. В реалити-шоу вернулась Диана Зотова. Не секрет, что девушка познакомилась с Тарасом Цимбалюком несколько лет назад, однако потеряла с ним контакт. Некоторых участниц заметно нервировал тот факт, что актер знаком с моделью, поэтому они не упустили возможности бросить в ее сторону несколько острых слов.

Следующее свидание стало групповым. Пообщаться с "холостяком" получили шанс Диана Зотова, владелица салона красоты Надежда Авраменко и профессиональная наездница Валерия Жуковская. Тарас Цимбалюк решил провести время с девушками с пользой и убрать в киевском заповеднике.

Со временем главный герой реалити пригласил на личную беседу Надежду Авраменко. Однако общение не затянулось слишком долго, ведь другие девушки решили его прервать. Жуковская и Зотова объяснили свой поступок тем, что пришло время взвесить мусор, ведь ранее Цимбалюк пообещал сделать сюрприз той участнице, которая соберет больше всего.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, в третьем выпуске шоу "Холостяк 14" со скандалом покинула обладательница титула "Мисс Украина 2023" София Шамия. Во время личного общения некоторые девушки начали обвинять модель в лицемерии, более того, назвали ее "любовницей" женатого мужчины.

