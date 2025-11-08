'Чувствовал, что теряю себя': Тарас Цимбалюк поделился откровением о болезненном разрыве со второй женой

Украинский актер Тарас Цимбалюк раскрыл подробности развода со своей второй женой, визажисткой Тиной Антоненко. Как признался знаменитость, он испытывал к бывшей партнерше очень сильные чувства, поэтому болезненно переживал разрыв. Однако в то же время артист осознавал, что продолжение отношений не приведет к положительным результатам, ведь он начал терять себя.

Таким откровением актер поделился в четвертом эпизоде романтического реалити-шоу "Холостяк 14". Цимбалюк добавил, что длительное время пытался улучшить отношения с экс-избранницей, однако в конце концов их история любви завершилась.

"Я чувствовал, что теряю себя в тот период, когда был женат. В тех отношениях мы не раскрывали идентичность друг друга. Замалчивались какие-то важные вещи, которые нас не устраивали. И мы молчали, консервировали это несколько лет. Но я пытался дать какое-то время, находил много отмазок. Расставание с Тиной было тяжелым, потому что я был неравнодушен к ней", – рассказал артист.

Кроме того, по словам Тараса Цимбалюка, в тот период жизни он соглашался на любые роли в кино. Актеру казалось, что он не может отказаться от предложений по работе, а в результате просто эмоционально выгорел.

"Но в какой-то момент это закончилось, слава Богу. Сделано много выводов. Тот период раскрыл меня, которого я принял, и мне стало с собой супер комфортно", – поделился звезда.

Что известно об отношениях Цымбалюка с Антоненко

История любви пары длилась четыре года. Актер публично сделал предложение визажистке в 2020-м во время прямого эфира шоу "Танцы со звездами". Влюбленные отгуляли свадьбу летом 2021 года.

Однако после начала полномасштабного вторжения отношения Тараса Цымбалюка и Тины Антоненко ухудшились. В июне 2022 года они объявили о разводе. Тогда визажистка отметила, что им не удалось пройти "испытание войной".

