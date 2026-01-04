'Раньше русский в Торонто не слышали'. Василий Попадюк – о зажиточных украинцах на социалке в Канаде, тестя Степана Хмару и страхи Василия Зинкевича

Василий Попадюк – музыкант мирового уровня, виртуоз-скрипач, которого часто называют украинским Паганини. Родился и вырос в Украине, однако уже почти три десятилетия живет в Канаде. Его музыка звучит на сценах многих стран мира, а время от времени он возвращается на Родину с концертами. Имеет дочерей от брака с Соломией Хмарой – дочерью легендарного общественного деятеля Степана Хмары.

В интервью OBOZ.UA Василий Попадюк рассказал о новом поколении украинцев за океаном, поделился подробностями своей жизни в Канаде и объяснил, почему не отказывается от того, что получил первую популярность в Москве. Также он открыл семейные страницы – рассказал, каким был Степан Хмара и что вдохновило младшего сына политика, Тараса Хмару, пойти на войну.

– Василий, когда мы договаривались об интервью, я, честно говоря, уже сверяла часы с Оттавой, а потом вдруг выяснилось, что вы в Украине. Где вас застало наше общение и что привело домой?

– Мы сейчас в туре по Украине – уже много где побывали, но работы еще хватает. Планирую быть здесь где-то до конца января. Последний раз приезжал в прошлом году. Изменилась ли Украина? Здесь невероятно талантливые люди, сервис – просто супер, и еда очень вкусная. Возьмите что угодно – все на высоте. Даже когда заходишь на японские суши, они могут быть вкуснее, чем в самой Японии. Пиццы – лучше, чем в итальянских заведениях – поверьте мне, был много где. Во Львове мой товарищ открыл грузинский ресторан – такое ощущение, что там готовят лучше, чем грузины. Потому что украинцы такие: умеют присмотреться, как оно делается, и сделать лучше.

Но есть один момент, который меня, честно говоря, угнетает. Заходишь в любую кофейню или ресторан – и везде одно и то же: Jingle Bells. Ну серьезно? Неужели у нас нет хороших украинских рождественских песен? Это же какой-то комплекс неполноценности. Я от этой песни уже убегаю – куда не придешь, она тебя находит. А у нас же море классных колядок! И Олег Скрипка поет, и Тина Кароль, и многие другие исполнители. Я даже сделал несколько замечаний. Вчера был на Буковине – и знаете, там после разговора начали совсем другую музыку ставить, изменили репертуар. Но потом заходишь в следующую кофейню – и снова то же самое: тара-рарара-ра. И что самое интересное – не верю, что, скажем, в той же Грузии так же. Там на праздники точно звучит что-то свое, грузинское.

– Расскажите, пожалуйста, как сегодня живут украинцы в Канаде ?

– Украинцы в Канаде живут уже более 140 лет. Первые приехали еще в конце XIX века – в 1893 году канадские агенты поехали в Австро-Венгрию, потому что значительная часть украинских земель была именно под Австрией. Набирали крестьян – строить железные дороги, работать в сельском хозяйстве. Вообще Канаде чуть больше 150 лет, а украинцы там – почти с самого начала. И меня, честно говоря, коробит, когда наших в Канаде называют диаспорой. Это не диаспора – это такие же канадцы. Они вместе строили эту страну. Вспомните хотя бы сенатора Павла Юзика – выдающегося украинца, которого называют отцом канадского мультикультурализма. Или Роман Гнатишин – украинец, который занимал должность генерал-губернатора Канады. Да и вообще в политике – немало украинцев: члены парламента, министры, та же Христя Фриланд. Так какая же это диаспора? В свое время, кстати, совсем немного не хватило – лишь нескольких голосов – чтобы украинский язык стал третьим государственным в Канаде. Я даже выкладывал у себя на Facebook фильм об украинцах Канады 1930-х годов – и уже тогда они говорили, что живут там десятилетиями.

Сейчас, с полномасштабной войной, приехало новое поколение украинцев – они другие. И не могу сказать, что всегда в хорошем смысле. Моя волна – так называемая четвертая. Мы же сами себя строили в Канаде: начинали с нуля, работали. И многого достигли. Кто-то когда-то клал пол, а теперь имеет собственный бизнес в этой сфере; кто-то работает в медицине, кто-то – в ресторанах или гостиничном бизнесе. У всех свои истории, а я дальше играю (улыбается). Теперь часть новоприбывших приезжает с ощущением, будто им все что-то должны. Сразу скажу: есть очень много классных людей. Учатся, работают, берутся за любую работу. На них приятно смотреть. Но есть и другие. Те, кто приехали с деньгами, работать не хотят, зато берут социальную помощь – из наших налогов.

А Канада хорошо принимает: дает разрешение на работу, финансовую поддержку, жилье, еду. И получается странная картинка: человек на пособии, а ездит на новой дорогой машине. Местные же это все видят. У меня даже был такой случай: недавно работал в Неаполе с концертами, подходят украинцы и говорят: мы были в Канаде, взяли помощь и вернулись обратно. Похвастались, так сказать. А я думаю: это же помощь с моего труда, с налогов, которые должны были идти на моих детей. Никого не осуждаю – кто я такой, чтобы судить. Просто говорю, как это выглядит со стороны.

Раньше в Торонто русский язык не слышали, а теперь – да. И это разговаривают украинцы. Опять же никого не обвиняю – многие приехали из регионов, где так привыкли общаться. Но здесь есть один показательный момент: когда люди устраиваются на работу, вдруг очень хорошо переходят на украинский. Быстро, без проблем. То есть язык они знают, умеют на нем говорить – и не на суржике, а на нормальном украинском. Просто вопрос в том, когда и где его выбирают.

– Интересно, слышали ли вы новость о том, что Министерство культуры Украины решило убрать имя композитора Петра Чайковского из названия академии, которую вы в свое время закончили? Теперь она называется Национальная музыкальная академия Украины – без упоминания о Чайковском.

– Нет, честно говоря, не слышал. Как к этому отношусь? Ну, знаете, Чайковский все-таки родом из Украины. Он много использовал в своих балетах украинскую народную музыку. Я даже не знаю... Для меня он, без сомнения, остается гениальным композитором. Относительно самого названия – не берусь сказать, правильно это или неправильно. Но факт остается фактом: Чайковский имеет украинские корни и жил задолго до коммунистов и всего этого советского контекста.

– Если бы вас спросили: чье имя, по вашему мнению, могла бы носить эта академия – кого бы вы предложили?

– Имеете в виду украинских деятелей? Тогда, наверное, Леонтовича. Или Лысенко. Хотя в Киеве есть музыкальная школа имени Лысенко. Леонтович – это человек, который прославил "Щедрик" на весь мир.

– И это одна из новогодних песен, которая должна была бы звучать вместо Jingle Bells?

– Абсолютно.

– А как вы вспоминаете столичную музыкальную школу имени Николая Лысенко , где тоже учились?

– Я учился там очень давно, но, знаете, истории обо мне ходят до сих пор. Причем от тех людей, кто меня там не застал, – пришел лет на двадцать позже. Тем не менее рассказывают, цитируют. Говорят, что хулиганом был. Так и было – не буду отрицать. Но вот, например, покойный Жанович (Дмитрий Жанович Антонюк – выдающийся украинский военный дирижер, худрук Киевского муниципального академического духового оркестра и главный дирижер Ансамбля ВСУ. – Ред.), старше меня, но я его хорошо помню. То он был настоящей грозой школы.

Но главное – наша школа тогда была абсолютно антисоветской. Во-первых, там преподавали педагоги еще дореволюционной формации, профессора старой школы. Они были уже пожилые, и советская власть им была, мягко говоря, до лампочки. Работали не за деньги – жили музыкой. Помню, как мне понадобилась характеристика от пионерской организации. А мы сидели и не могли вспомнить, имени кого она вообще. Настолько формально у нас существовала. Кто-то даже пошутил: может, имени Лысенко? У нас в школе все было о музыке. Никакой формы, длинные прически – и никто слова не говорил. Школа подчинялась Министерству культуры, все остальные – Министерству образования. Поэтому к нам и относились иначе, не так придирчиво. Я хорошо помню: когда умер Брежнев, во всей стране плакали, а в нашей школе – честно скажу – наблюдалось какое-то даже приподнятое настроение.

– В одном из интервью вы сказали, что известным вас сделала Москва, а не Киев. Почему так?

– Я работал там в музыкальном театре под руководством Владимира Назарова. Это был театр музыки народов мира – никакой идеологии, сплошное творчество. Мы выступали преимущественно за границей, гастроли были настолько частыми, что я, честно говоря, даже не чувствовал, что живу в СССР. В коллективе были артисты из всех республик и исполняли мы очень разную музыку: я мог на одно выступление почувствовать себя и украинцем, и молдаванином, и армянином, и цыганом, а вот русским – никогда. В репертуаре был русский номер, в котором демонстративно не участвовал. Отбор в театр был особый: брали музыкантов, которые могли играть на разных инструментах и адаптироваться к любому стилю. Это был уникальный опыт, который дал мне очень много в жизни.

– Интересно, россияне, с которыми вы когда-то работали, звонили вам после вторжения?

– Дело в том, что когда "совок" распался, все разъехались. Мы общаемся, половина живет в Испании, кто-то – в Америке, кто-то вернулся домой и живет, например, в Баку. Да и театра этого уже нет. Народный артист России Владимир Назаров – известный антипутинец. У него забрали все, даже театр – спастись удалось лишь бегством. Он сам с Днепропетровщины. Сейчас живет и работает в Украине. Получил паспорт. Он патриот Украины.

Кроме коллег-музыкантов в Москве, я имел там друзей, в частности, художник такой известный есть – Никас Сафронов. Он звонил мне несколько раз, но разговоры ни о чем. Говорит: "Может, когда-нибудь мы снова увидимся". Ну я не знал даже, что на такое ответить.

– Чем занимаются в Канаде ваши дочери?

– Софийка учится в университете – на психолога. Катя еще в школе, ей 15 лет. Фортепиано обе бросили – не захотели заниматься. Ну, я не спорю, хотя, знаете, музыка детям полезна, она развивает мозг и так далее. Но честно говорю: не хотел бы, чтобы они стали музыкантами. Это сложная жизнь для девочек. А самая старшая дочь, Моряна, стала актрисой и живет в Квебеке.

– Мало известно о еще одном вашем родственнике – брате вашей жены Соломии и сыне выдающегося украинского диссидента, Героя Украины Степана Хмары. 23-летний Тарас Хмара добровольно мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины – об этом стало известно несколько месяцев назад. Расскажите об этом больше.

– Он рвался в ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения. Действительно рвался, его даже не пускали, насколько мне известно. Он хороший парень. Очень хороший. Соломия его очень любит. И он рвался, потому что очень много знал о своем отце, Степане Хмаре, слушал его советы и знал путь. Как объяснить его выбор? Это воспитание. Воспитание Степана Хмары. И Соломия такая же патриотка. Это семья патриотов, их отец был настоящей глубиной, пророком. К сожалению, многие не слышали его слов, но сейчас все, о чем он говорил, воспроизводится с уязвимой точностью.

– Каким был Степан Илькович в обычной жизни?

– Очень классным. Простым, любил природу, любил готовить. Был чрезвычайно культурным и воспитанным человеком. Очень хорошо относился к своим детям – Роману, Соломии и Тарасу. Уважал украинские традиции и всегда старался поддерживать их в семье. Это видно и по Соломии, и по другим – все дети в него пошли. Воспитание там было серьезное, действительно украинское. Время от времени он приезжал к нам в Канаду, но чаще мы ездили в Киев. Всем родом мы виделись на 80-летии тестя в 2017 году.

– Интересно, вы следите за заявлениями Дональда Трампа относительно его позиции в войне России против Украины, учитывая то, что живете в Канаде – соседней с США стране?

– Ну, знаете... Как сказал президент Виктор Ющенко, недавно смотрел его интервью: демократия проигрывает. К сожалению, это чистая правда. Канада тоже относится к Трампу неоднозначно, но что поделаешь. Демократия проигрывает. И не только демократия – кажется, человечество в целом. Музыку уже пишет искусственный интеллект. Вы заметили, что даже молодежь сейчас с удовольствием слушает произведения 70-80-х годов прошлого столетия? Потому что там действительно интересные мелодии, музыканты работали душой. А сейчас компьютер напишет за вас, Google ответит на любой вопрос – учителя почти не нужны. Мы все деградируем, и очень быстро.

– А вы можете отличить музыку, которую написал ИИ, от той, что написал человек?

– Если музыка написана непрофессионалом или искусственным интеллектом, то отличить ее сложно. Но если это что-то на уровне Энио Морриконе – ИИ такую музыку не создаст. Я лично не пользуюсь искусственным интеллектом в творчестве, никогда туда не заходил.

– В январе вы тоже будете праздновать юбилей – 60 лет. Любите свои дни рождения?

– Я их ненавижу! Никогда не праздную. Что праздновать, еще один год до конца, что ли? Я всем говорю, что у меня в этот день запланирован концерт – буду много работать, надо сосредоточиться, поэтому не до развлечений.

– Это очень напоминает позицию Василия Зинкевича. Его коллега и товарищ Дмитрий Гершензон рассказывал нам в интервью, что Василий Иванович не любит, когда его поздравляют с днем рождения. А когда была жива его мама, бежал к ней в село и просто не брал трубку.

– О, дядя Вася – это очень интересный человек. Я его помню еще с детства, он дружил с моим отцом (Василий Попадюк-старший – известный свирельщик, был участником хора им. Григория Веревки, руководил знаменитыми "Троистыми музыкантами". – Ред.). Помню, как папа завел меня к нему в гримерку – я был мал и просто остолбенел. Увидел "нарисованного дядю" – он был в сценическом гриме. Для меня это стало шоком, который запомнился на всю жизнь. Мы и сейчас с Василием очень хорошо общаемся. У нас бывали совместные концерты в Украине, в Канаде и США – нет, к сожалению, он не летает. Не то чтобы не любит – он принципиально не летает самолетами, у него фобия.

Это человек очень неординарный. Он может сказать: "Все, встретимся в Торонто" – и ты уже заранее знаешь, что этого никогда не будет. Или: "Сделаем совместные концерты в Америке" – и ты снова понимаешь, что нет (смеется). Он такой, знаете, немножко фантазер. Но при этом – чрезвычайно интересный и очень талантливый. Настоящее сокровище Украины. Я, кстати, не люблю длинные телефонные разговоры – больше переписываюсь в мессенджерах. Но вам открою еще один секрет: если позвонить Василию Зинкевичу, то разговор продлится минимум три с половиной часа. Можно поставить телефон на громкую связь, сварить борщ, еще что-то сделать – Василий Иванович очень любит говорить.

Гениальный, очень классный, и за это ему можно простить все остальные сложности. Да, с ним непросто договариваться о выступлениях – но это таки реально. У нас были совместные концерты во Дворце "Украина", их организовывал Юрий Квеленков – бывший продюсер и экс-супруг Екатерины Бужинской. Юрий знает, как к нему позвонить и что сказать. Есть круг людей, которых Василий Иванович слышит и к которым прислушивается. Если бы я организовывал ему концерты, то, честно говоря, очень бы переживал – потому что он человек непредсказуемый, решения и договоренности могут измениться в любой момент. Но думаю, что мне он бы не отказал. Просто в Украине я не занимаюсь организацией концертов, а в Канаду он не приедет.

К слову, вы знали, что Адриано Челентано тоже не летает? Ни за какие деньги. Я слышал, что Путин его очень любит и в свое время мечтал пригласить, и тот вроде был не против – но не удалось договориться, именно из-за страха полетов (Челентано выступал в Москве всего один раз – в 1987 году, с тех пор от выступлений отказывался, потому что страдает сильной аэрофобией. – Авт.).

– Общаетесь ли вы с нашими артистами, которые приезжают с гастролями в Канаду?

– Да, мы недавно организовали концерты с Александром Пономаревым и Михаилом Хомой. Они очень популярны в Канаде, а также в США – в Чикаго и Нью-Йорке их тепло принимают. Можно сказать, что это самые популярные украинские артисты за рубежом. Спрос на них очень большой, потому что сейчас там много украинцев. За несколько благотворительных концертов в США собрали (я даже боюсь называть цифру) 180 тыс. долларов (более 7,6 млн грн)! С канадских выступлений точных сумм не знаю, потому что уже поехал с концертами в Украину, а подсчеты еще велись.

Александр – большой мелодист, мне очень нравится его творчество. Настоящий профессионал и человек с душой, это чувствуется в каждой песне. Михаил же во время войны открыл новую сторону себя и перешел на более мелодичную манеру, но зрители помнят и его прошлые хиты, когда выступал как Дзидзьо. Получается, вы приглашаете Михаила Хому – и фактически получаете двух артистов (улыбается).

– А вы никогда не думали о другой профессии, только – музыкант?

– Ну, штангистом бы точно не стал (смеется). Я из семьи музыкантов, поэтому и в моей жизни постепенно прокладывалась такая тропа. Прибыльна ли эта профессия? Здесь надо быть или на самом верху, или лучше не браться. Если вы солист, то можно жить, все нормально. У меня все окей.

– Приходилось ли вам когда-нибудь жалеть о том, что почти 30 лет назад уехали из Украины?

– Конечно, в Канаде жить полегче. Может быть, не так интересно, но действительно легче. И важно помнить: я уезжал не из той Украины, какова она сегодня. Это была по сути советская Украина – с нехваткой возможностей, с трудностями заработка, совсем другие времена. Думал ли вернуться? Там мои дети, там значительная часть моей жизни. За эти годы Канада тоже стала для меня домом. Но если бы Украина тогда была такой, как теперь, я бы не уехал отсюда никогда. Сегодня это совсем другое государство.

