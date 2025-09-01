Младший сын Степана Хмары мобилизовался в Силы обороны Украины. Фото

Тарас Хмара, 23-летний сын украинского политика, правозащитника и диссидента Степана Хмары, мобилизовался. Он добровольно присоединился к Силам обороны Украины, заявив, что это его долг.

Об этом сообщила волонтер, руководитель Всеукраинского женского движения "За свободную Украину" Раиса Шматко. На своей Facebook-странице она показала фотографии юноши в форме.

"Сегодня собирали нашего Тараса Хмару на фронт. Он твердо, с постоянной мыслью решил, что это его долг и он его выполнит с честью", – заявила женщина.

Она пожелала защитнику, чтобы его оберегал бог. В комментариях под сообщением госпожи Раисы ответила Роксолана Хмара – мама воина.

"Спасибо, Раиса Шматко, за то, что Вы всегда рядом! Мой родной сыночек, да хранит тебя Господь!" – написала она.

У Степана Хмары осталось трое детей, среди которых Тарас является самым младшим. Старшие дети – сын Роман и дочь Соломия – родились в первом браке политика.

Степан Хмара ушел из жизни в возрасте 86 лет

О смерти депутата четырех созывов, Героя Украины, многолетнего политзаключенного советских концлагерей и соавтора нашей Конституции Степана Хмары стало известно 21 февраля 2024 года. Его не стало в больнице после длительной борьбы с онкологией. Накануне состояние мужчины резко ухудшилось, и он попал в реанимацию.

Прощание с диссидентом состоялось 25 февраля в столице. Церемония прошла в холле Киевской консерватории, затем – на Майдане Независимости. Отпели покойного в Церкви Святого Николая УГКЦ. Местом вечного упокоения стало Байковое кладбище.

Что известно о Степане Хмаре

Степан Хмара родился 12 октября 1937 года в селе Бобятин, Сокальский уезд, Львовское воеводство, Польская Республика, теперь – Червоноградский район, Львовская область, Украина. Он был борцом за независимость Украины в XX веке, правозащитником, диссидентом во время перестройки и многолетним политзаключенным советских концлагерей.

Степан Хмара входил в число лидеров антикоммунистического движения сопротивления 1970-1980-х годов. В 1980 году КГБ арестовало его за политическую и правозащитную деятельность, обвинив в "антисоветской пропаганде". Его приговорили к семи годам заключения в лагерях строгого режима и пяти годам ссылки, которые он отбывал в лагерях для политзаключенных на Урале.

Выйдя на свободу, Хмара вернулся в Украину и стал одним из лидеров Украинского Хельсинского союза, а позже – соавтором Конституции Украины.

Он также избирался народным депутатом I, II и IV созывов Верховной Рады.

Хмара активно участвовал в Оранжевой революции 2004 года. В 2006 году ему было присвоено звание Герой Украины. Он также является кавалером Ордена Свободы и Ордена князя Ярослава Мудрого V степени.

Также Хмара занимал должность председателя Всеукраинского комитета защиты политзаключенных.

Как ранее писал OBOZ.UA, в 2024 году вандалы повредили фото на могиле борца за независимость Степана Хмары.

