Путин тянулся только к ней: Лайма Вайкуле рассказала о любимой артистке диктатора, от которой он не мог оторвать глаз в Кремле

Латвийская певица Лайма Вайкуле вспомнила свою первую встречу с Владимиром Путиным еще до того, как он стал президентом России. По словам артистки, во время банкета в Кремле будущий диктатор не спускал глаз только с одной женщины – Аллы Пугачевой.

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Именно она, как говорит Вайкуле, была главным "центром его внимания". Об этом певица рассказала в интервью "И грянул Грэм".

Вайкуле вспомнила, что впервые увидела Путина после концерта в Кремле, где для артистов устроили праздничный банкет. Тогда он еще не имел нынешнего политического статуса, однако его поведение запомнилось ей по другой причине.

"Потом был банкет, но он тогда еще не был таким важным перцем. Я просто наблюдала, как он себя вел и как смотрел на Аллу. Все делали вид, будто это их не касается, но Алла была для него как бы центром внимания. Вот это я тогда и заметила. Я, правда, гуляла, мне было все равно. Вот и догулялась", – поделилась артистка.

В интервью Вайкуле также вспомнила первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, с которым была знакома. Она назвала его "прекрасным человеком" и призналась, что ей обидно слышать, как сейчас пытаются очернить его имя. Именно после прихода к власти Путина, по словам певицы, Россия окончательно изменила свой курс.

"Анатолий Собчак мне понравился еще с первых тех съездов. Тогда это было немыслимо. И то, что он говорил, и то, как он себя вел. Мне очень грустно, когда сегодня его начинают как-то очернять. Он не был таким, каким сейчас пытаются его представить. Он был замечательным человеком. Мягким, прекрасным. Вот его могли обмануть, потому что он был доверчивым, тоже не готовым к человеческим подлостям", – заявляла Вайкуле.

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