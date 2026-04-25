Больше не стесняется трости: что злые языки говорят о здоровье Пугачевой и как Примадонна на самом деле выглядит в 77 лет

Российская эстрадная певица Алла Пугачева больше не скрывает, что во время пеших прогулок пользуется тростью. Супруг артистки, юморист Максим Галкин, показал новое фото 77-летней примадонны, где она облокотилась на палочку, примерно через месяц после того, как подобный кадр распространила ее поклонница.

Видео дня

Исполнительница попозировала на камеру в легком клетчатом платье на фоне моря в Лимассоле, Кипр. На лице Пугачевой сияла широкая улыбка, что дает понять, что она чувствует себя абсолютно комфортно с тростью. Соответствующая фотография появилась на странице юмориста в Instagram.

Однако, конечно, новые фотографии Аллы Пугачевой стали темой номер один для обсуждения среди пропагандистов. Россияне уже успели приписать артистке кучу диагнозов, опираясь исключительно на контент в социальных сетях.

Так, например, актриса Анна Калашникова заявила в комментарии пропагандистскому медиа, что за последние полгода состояние здоровья примадонны якобы заметно ухудшилось. Причиной тому, по ее словам, стала непростая ситуация в мире.

"Там, где она сейчас, мы сами видим, какая ситуация. И, наверное, это как-то отражается. Она, возможно, дольше выглядела бы хорошо... Это все нервы. Когда человек изнутри начинает ломаться, то организм как-то реагирует", – выдала актриса.

Калашникова подметила, что Алла Пугачева похудела и начала использовать палку, что якобы может указывать на проблемы с суставами. Эту версию распространили и другие росмедиа, опираясь на слова людей из якобы близкого окружения певицы. По их словам, у исполнительницы обострился артроз из-за "омолаживающих процедур", в частности, пластической хирургии.

Как пишут пропагандисты, 20 лет назад, когда Пугачевой проводили операцию по стентированию сосудов сердца, врачи запретили ей делать какие-либо изменения во внешности. Однако, злые языки говорят, что артистка не послушалась этих советов, из-за чего теперь якобы даже задумывается о поездке в РФ, чтобы обратиться к местным медикам.

Другие пропагандисты в свою очередь уже успели диагностировать у исполнительницы проблемы с психическим здоровьем. Просматривая фото Аллы Пугачевой в компании друзей, россияне решили, что она "страдает депрессией", ведь находится за пределами родины.

"Алла Пугачева, естественно, сейчас в очень тяжелом состоянии, которое можно назвать в прямом смысле депрессией. Проблема будет усугубляться, потому что для нее обратного пути нет. Она загнала себя в ловушку", – выдали пропагандисты.

Однако примадонна никак не реагирует на все сплетни. Она делится свежими фотографиями с поклонниками, где всегда выглядит превосходно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!