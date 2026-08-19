Продюсер "Кузьма: Страшно веселый" назвал впечатляющую сумму, которую потратили на фильм: сколько удалось заработать после первого уик-энда

Продюсер документального фильма об украинском певце Андрее Кузьменко "Кузьма: Страшно веселый" – Максим Сердюк – раскрыл, сколько средств было потрачено на создание проекта. По его словам, бюджет фильма, работа над которым длилась два года, составляет 150 тысяч долларов ( примерно 6 720 448 гривен).

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Об этом продюсер рассказал в комментарии для "РБК-Украина LIFE". При этом Сердюк отметил, что команда фильма не ставила перед собой конкретной цели по кассовым сборам, а главной целью было подарить людям хорошее кино.

"Мы просто хотим, чтобы фильм всем понравился. Не хочется сглазить, держа в голове какую-то цифру. Мы делали это не ради денег. Главное, чтобы фильм окупился, вышел в ноль. Самое главное было создать классную историю. Вот люди посмотрят и смогут испытать разные эмоции. Как и Кузьма, этот фильм не оставит равнодушным, ведь он о его жизни. Это его портрет. Фильм обошелся нам в 150 тысяч долларов", – отметил продюсер.

Максим Сердюк подчеркнул, что во время создания фильма команда словно прожила жизнь Кузьмы Скрябина. Они просмотрели более 400 часов видео и 25 тысяч фотографий артиста, которые раскрывают становление его карьеры.

Биографический фильм о лидере группы "Скрябин" вызвал ажиотаж среди украинской аудитории. За первые четыре дня проката, с 13 по 16 августа, картина собрала 9,1 миллиона гривен. С учетом спецпоказов, которые начались 7-го числа, и сеансов за 17-тое, проект "Кузьма: Страшно веселый" посмотрели 53 824 человека, что в совокупности принесло 11,07 млн грн.

Что известно о фильме

Сюжет картины показывает, как складывалась жизнь Андрея Кузьменко от юности до момента становления легендой украинской музыкальной индустрии. Картина раскрывает глубокие внутренние перемены артиста и его самоиронию. В частности, "Кузьма: Страшно веселый" показывает, что певец умел жить на полную и даже после ухода в вечность остается влиятельной фигурой.

В основу проекта, инициатором и продюсером которого выступила студия KNIFE! Films, легли архивные кадры музыканта. Для поиска необходимых материалов команда воспользовалась 150 источниками, в частности, общалась с родственниками, друзьями и коллегами Кузьмы Скрябина. Авторы отказались от традиционного формата подачи документальных фильмов, когда о герое рассказывают через небольшие интервью. Основное повествование ведется через архивные кадры Скрябина, поэтому создается впечатление, будто он сам делится своей историей.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что в сеть попали черновики хитов Скрябина из его личной тетради. Уникальные фотографии пролили свет на процесс написания треков "Старі фотографії", "Люди, як кораблі", "Шампанські очі", "Місця щасливих людей" и "Маршрутка".

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