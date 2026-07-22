В сеть попали черновики хитов Скрябина из его личной тетради: какие слова Кузьма зачеркнул и переписал

В сети появились фрагменты рабочей тетради легендарного украинского исполнителя Андрея Кузьменко, более известного публике как Кузьма Скрябин. Личный блокнот знаменитости приоткрыл завесу процесса создания его хитов, которые сначала возникали в голове автора далеко не в том виде, в каком мы привыкли слышать их сейчас.

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Кадры черновиков композиций Скрябина были опубликованы на Instagram-странице документального фильма об артисте. Уникальные фотографии пролили свет на процесс написания треков "Старі фотографії", "Люди, як кораблі", "Шампанські очі", "Місця щасливих людей" и "Маршрутка".

"Впервые в сети – страницы из рабочей тетради Андрея Кузьменко. Так писались строки, которые почти каждый знает наизусть", – говорится в описании к публикации.

На снимках тетради видно, что Кузьма Скрябин много раз менял начало первого куплета легендарной песни "Старі фотографії", пока не довел его до идеала. Основная идея текста осталась неизменной, а вот формулировки исполнитель переписывал несколько раз. Это ярко видно по строке: "Нам було абсолютно все одно, немаючи нічого мати всьо", которую сначала знаменитость записал так: "Нам було абсолютно все одно, не мали ми нічого й мали всьо".

Похожая ситуация сложилась и при создании хитов "Люди, як кораблі" и "Шампанські очі".

А вот припев трека "Місця щасливих людей" Скрябин изменил кардинально. В черновике композиции зачеркнуто много строк, а между хаотичными линиями от ручки можно разглядеть упоминание об Осло, которое не вошло в окончательную версию.

Похоже, по первоначальному замыслу и любимый многими трек "Маршрутка" должен был иметь совсем другой текст.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Кузьма Скрябин записал на телефон за день до гибели и какое послание он оставил "главным ворам страны".

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