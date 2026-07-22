УкраїнськаУКР
русскийРУС

В сеть попали черновики хитов Скрябина из его личной тетради: какие слова Кузьма зачеркнул и переписал

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
123
В сети показали личную тетрадь Скрябина
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

В сети появились фрагменты рабочей тетради легендарного украинского исполнителя Андрея Кузьменко, более известного публике как Кузьма Скрябин. Личный блокнот знаменитости приоткрыл завесу процесса создания его хитов, которые сначала возникали в голове автора далеко не в том виде, в каком мы привыкли слышать их сейчас.

Кадры черновиков композиций Скрябина были опубликованы на Instagram-странице документального фильма об артисте. Уникальные фотографии пролили свет на процесс написания треков "Старі фотографії", "Люди, як кораблі", "Шампанські очі", "Місця щасливих людей" и "Маршрутка".

В сети показали фрагменты личной тетради Скрябина

"Впервые в сети – страницы из рабочей тетради Андрея Кузьменко. Так писались строки, которые почти каждый знает наизусть", – говорится в описании к публикации.

На снимках тетради видно, что Кузьма Скрябин много раз менял начало первого куплета легендарной песни "Старі фотографії", пока не довел его до идеала. Основная идея текста осталась неизменной, а вот формулировки исполнитель переписывал несколько раз. Это ярко видно по строке: "Нам було абсолютно все одно, немаючи нічого мати всьо", которую сначала знаменитость записал так: "Нам було абсолютно все одно, не мали ми нічого й мали всьо".

В сети появились черновики хитов артиста

Похожая ситуация сложилась и при создании хитов "Люди, як кораблі" и "Шампанські очі".

Кузьма Скрябин старался довести тексты до идеала
Появились уникальные кадры из личной тетради исполнителя

А вот припев трека "Місця щасливих людей" Скрябин изменил кардинально. В черновике композиции зачеркнуто много строк, а между хаотичными линиями от ручки можно разглядеть упоминание об Осло, которое не вошло в окончательную версию.

Скрябин вносил много правок, создавая хиты

Похоже, по первоначальному замыслу и любимый многими трек "Маршрутка" должен был иметь совсем другой текст.

Трек "Маршрутка" должен был звучать по-другому

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Кузьма Скрябин записал на телефон за день до гибели и какое послание он оставил "главным ворам страны".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Звезды шоу-бизнесапеснисоцсетифотографииКузьма Скрябін
Редакционная политика