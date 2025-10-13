'Приятно удивил': конфликт музыканта на кресле колесном и фаната русской музыки получил неожиданный финал после вмешательства полиции

История громкого конфликта между украинским музыкантом Иваном Замигой, который передвигается на кресле колесном, и мужчиной-любителем Кремля Максимом Я., требовавшим исполнения российских песен, получила неожиданное продолжение. После вмешательства полиции участники инцидента якобы встретились лично.

Замига заявил в Instagram, что конфликт исчерпан, а его оппонент Максим якобы искренне раскаялся. "Друзья, хочу для всех оповестить, что у меня произошел разговор с Максимом, "героем" наших видеороликов. Максим меня приятно удивил, он оказался искренним, добрым, и он реально сожалеет о том, что произошло. Я предполагаю, что алкоголь, под действием которого он был, он на всех влияет", – сказал музыкант.

Иван Замига объяснил, что якобы простил Максима Я. из-за того, что не хочет ему наносить вред и "лишних проблем": "Я не хочу, чтобы у этого парня были проблемы из-за нашего конфликта. Мы с ним помирились, нормально побазарили".

Впрочем, часть аудитории музыканта осталась недовольна его решением простить обидчика. В комментариях они обвинили Замигу в чрезмерной снисходительности:

"Возможно он угрожает".

"Иван, это неправильно! Он завтра напьется, кого-то убьет и снова просто извинится?!"

"Иван, уважаю тебя, но этого "оленя" алкоголь не оправдывает, слабенькие аргументы. Там проблема гораздо глубже, чем просто "простите, я был пьян".

"Он запачкал честь военных, потому что много комментов прилетело вроде "а сколько еще таких вернется"? Он продвигал российские нарративы, презирая украинский язык. И то, что он был пьян, его не оправдывает".

"Хотелось бы услышать извинения от "героя" предыдущего видео, а не от Вас. Он должен нести ответственность. Тогда есть вероятность, что урок им усвоен будет".

"Я считаю, что этот неадекват угрожает, поэтому конфликт исчерпан".

Что известно о Максиме Я.

Тем временем OBOZ.UA удалось узнать больше о личности нарушителя. По информации из собственных источников, 29-летний Максим Я. не воевал на фронте, как заявлял во время конфликта, а работает охранником административного здания в Киеве. Он якобы имеет "бронь" от мобилизации.

По словам инсайдера, мужчина родом из города Золотое Луганской области. Его мать и друзья остались на оккупированной территории, и Максим якобы поддерживает с ними связь. Там ему рассказывают, "как хорошо живется в оккупации", а сам он неоднократно хвастался своей "броней до конца мобилизации".

OBOZ.UA передал всю полученную информацию о Максиме Я. в полицию и Службу безопасности Украины. Впоследствии стало известно, что мужчину разыскали и задержали правоохранители.

"По факту изложенной в соцсетях публикации полицейские начали проверку и при участии специалистов криминального анализа вскоре установили личность нарушителя – им оказался 29-летний местный житель. Последний не смог объяснить свои действия, ссылаясь на то, что был пьян", – сообщили в полиции.

Против Максима составили административный протокол по статье 173 КУоАП – мелкое хулиганство. Ему грозит штраф от 51 до 119 гривен, исправительные работы до 60 часов или арест до 15 суток.

Что известно о "ссоре" с музыкантом Иваном Замигой

Напомним, инцидент произошел во время одного из выступлений Ивана Замиги на улицах Киева. К артисту подошел мужчина и попросил исполнить композицию на русском языке, а когда услышал четкий отказ, начал откровенно оскорблять и унижать его.

"Я пою только на украинском и английском. Русскоязычную музыку я не буду играть. Даже за миллион долларов я этого не сделаю. Это моя позиция", – такие слова Ивана Замиги разозлили мужчину.

Он начал кричать, заявляя, что якобы воевал на Донбассе, и упрекнул музыканта за то, что тот сейчас находится в Киеве: "Ты петух галимый! Какого х*я ты здесь стоишь? Ты на Донбассе был, с*ка?"

Позже мужчина продемонстрировал свое лицо на камеру и много раз спрашивал у зрителей трансляции: "Пацаны, вы меня знаете?!" Ругательные слова в адрес Ивана Замиги не остались без внимания прохожих, которые встали на защиту музыканта.

