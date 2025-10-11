'Пацаны, вы меня знаете?!' В Киеве мужчина унижал музыканта на кресле колесном, который отказался петь русскую песню

С украинским музыкантом Иваном Замигой, который передвигается на кресле колесном, произошла неприятная ситуация во время одного из выступлений на улицах Киева. К артисту подошел мужчина и попросил исполнить композицию на русском языке, а когда услышал отказ, начал откровенно оскорблять и унижать его.

Видео дня

О возмутительном инциденте сообщила подруга музыканта на личной странице в Instagram. Она обнародовала несколько кадров из прямой трансляции, которую проводил Замига, где удалось заснять грубое поведение прохожего.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

На ролике можно увидеть, как мужчина подошел к музыканту с просьбой исполнить русскоязычную композицию, на что получил четкий ответ: "Я пою только на украинском и английском. Русскоязычную музыку я не буду играть. Даже за миллион долларов я этого не сделаю, это моя позиция".

Такие слова Ивана Замиги отнюдь не удовлетворили мужчину. Он начал кричать, что воевал на Донбассе и упрекнул музыканта за то, что он сейчас находится в Киеве: "Ты петух галимый! Какого х*я ты здесь стоишь? Ты на Донбассе был, с*ка?". Позже мужчина продемонстрировал свое лицо на камеру и спросил у зрителей трансляции: "Пацаны, вы меня знаете?!". Как отметила автор поста, эта фраза из его уст звучала много раз.

Все бранные слова в сторону Ивана Замиги не оставили без внимания люди, которые проходили мимо. Они стали на защиту музыканта, который со своей стороны искренне поблагодарил за поддержку.

Не сдержали эмоций и пользователи сети, просмотрев возмутительный ролик. Юзеры похвалили Замигу за терпеливость, а вот от мужчины захотели увидеть публичные извинения.

"Большое уважение музыканту. Мне очень жаль, что вам пришлось встретиться с этим вот. Лишний раз доказывает, что язык всегда имел и будет иметь значение".

"Вот вам и сравнение что несет эта москворотость в нашу жизнь. Одно дерьмо и беду".

"Я надеюсь, что это быдло зайдут и накажут. Респект женщине, которая стала на защиту!"

"Уважение тебе, друг, за позицию и терпение".

"Жду следующее видео, где он просит прощения".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Римма Зюбина возмутила историей о таксисте, который в День траура разговаривал на русском.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!