Самоочищение СБУ: двух высокопоставленных чиновников областных управлений разоблачили на взятке. Фото

Главное управление внутренней безопасности Служба безопасности Украины разоблачило коррупционную схему с участием двух заместителей начальников областных управлений ведомства, которых подозревают в вымогательстве крупной взятки от предпринимателя в сфере янтарного бизнеса. Чиновников и их посредника задержали 16 марта во время передачи части неправомерной выгоды.

Об этом сообщили пресс-службы Офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины. По данным следствия, фигуранты требовали от бизнесмена 620 тысяч долларов за закрытие уголовного производства, ранее открытого в отношении его предприятия.

По материалам дела, организаторы схемы действовали через посредника, которого использовали как доверенное лицо для переговоров с руководителем компании-монополиста в янтарной отрасли. За обещание прекратить расследование и избежать уголовной ответственности они требовали значительную сумму средств.

Двух организаторов сделки и их сообщника задержали "на горячем" во время передачи более 270 тысяч долларов. В ходе обысков у подозреваемых изъяли смартфоны с доказательствами их незаконной деятельности.

Временно исполняющий обязанности председателя СБУ Евгений Хмара заявил, что задержание произошло в рамках системной работы СБУ по самоочищению ведомства. По его словам, любые коррупционные проявления в ведомстве недопустимы, особенно во время войны, когда такие действия фактически приравниваются к государственной измене.

"Самоочищение Службы – наш приоритет. Мы продолжаем искоренять любые коррупционные проявления, а участников "схем" – регулярно привлекать к ответственности", – заявил Евгений Хмара.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовный кодекс Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают всех причастных к преступной схеме. Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.

