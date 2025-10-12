Полиция задержала любителя Кремля, который унижал музыканта на кресле колесном за отказ петь российские песни: что о нем известно

Мужчину, который цинично унижал украинского музыканта Ивана Замигу, передвигающегося на кресле колесном, из-за его отказа петь российские песни, задержала полиция. 29-летний "неизвестный" оказался уроженцем Луганской области по имени Максим Я., который якобы имеет родственников на оккупированных территориях и ждет прихода российских войск в столицу.

Видео дня

О задержании OBOZ.UA сообщили в правоохранительных органах. В отношении действий мужчины составили административный материал по ст. 173 КУоАП – мелкое хулиганство. Ему грозит или штраф от 51 до 119 гривен, или исправительные работы до 60 часов, или арест до 15 суток.

"По факту выложенной в соцсетях публикации полицейские начали проверку и при участии специалистов уголовного анализа вскоре установили личность нарушителя – им оказался 29-летний местный житель. Последний не смог объяснить свои действия, ссылаясь на то, что был пьян", – отметили в полиции.

Что известно о нарушителе

По полученной от анонимного источника, близкого к нарушителю, информации, Максим Я. не воевал на фронте, как заявлял во время инцидента, а якобы работает в Киеве в охране административного здания и имеет "бронь" от мобилизации.

Мужчина якобы является уроженцем города Золотое Луганской области, а его мать и друзья остались на оккупированной территории. По словам инсайдера, он уехал в Киев в 2022 году к своему дяде, который и устроил его на работу охранником.

Мужчина якобы постоянно поддерживает связь с "ЛНР", где ему рассказывают "как хорошо в оккупации", и при этом публично хвастался своей "крутой броней до конца мобилизации".

OBOZ.UA передал в полицию и СБУ всю информацию, которую нам предоставил анонимный источник, о Максиме Я.

Что известно о ругательной "ссоре" с музыкантом Иваном Замигой

Напомним, инцидент произошел во время одного из выступлений Ивана Замиги на улицах Киева. К артисту подошел мужчина и попросил исполнить композицию на русском языке, а когда услышал четкий отказ, начал откровенно оскорблять и унижать его.

"Я пою только на украинском и английском. Русскоязычную музыку я не буду играть. Даже за миллион долларов я этого не сделаю. Это моя позиция", – такие слова Ивана Замиги разозлили мужчину.

Он начал кричать, заявляя, что якобы воевал на Донбассе, и упрекнул музыканта за то, что тот сейчас находится в Киеве: "Ты петух галимый! Какого х*я ты здесь стоишь? Ты на Донбассе был, с*ка?"

Позже мужчина продемонстрировал свое лицо на камеру и много раз спрашивал у зрителей трансляции: "Пацаны, вы меня знаете?!" Ругательные слова в адрес Ивана Замиги не остались без внимания прохожих, которые встали на защиту музыканта.

Ранее OBOZ.UA писал, что звезда сериалов "Квартала 95" опозорилась на всю Украину из-за ТЦК. После того как мужа артистки задержала полиция и собиралась доставить в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, она начала валяться на асфальте и громко кричать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!