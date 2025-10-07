Валялась на земле и спала под психбольницей. Звезда сериалов 'Квартала 95' опозорилась на всю Украину из-за ТЦК. Видео полиции разоблачило правду

Украинская актриса Елена Репина, известная аудитории благодаря участию в сериалах от Студии "Квартал 95" – "Однажды под Полтавой", "Папик" и "Слуга народа", оказалась в центре внимания из-за своего позорного поведения. После того, как мужа артистки задержала полиция и собиралась доставить в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, она начала валяться на асфальте и громко кричать.

Видео дня

Более того, актриса обнародовала несколько видео, где назвала представителей ТЦК "фашистами", обвинила в "похищении" ее избранника и насилии. Однако все точки над "і" в этой ситуации расставил ролик от правоохранителей и их официальный комментарий.

Что наговорила актриса

5 октября на странице Елены Репиной в Facebook появилось видео, где видно, что она стоит посреди улицы и очень тяжело дышит. Сначала артистка не сказала ни слова, однако впоследствии обнародовала новый ролик, где заявила, что ее мужа забрали представители ТЦК. Актриса утверждала, что на нее оказывают давление и хотят надеть наручники.

"Мне вызвали скорую помощь. Над мной просто издеваются. Я сейчас лежу на асфальте, и я не знаю, что делать. Я хочу, чтобы весь мир знал, что моего мужа забрали фашисты и увезли. С ним нет связи. Мне не дают сделать шага", – выдала актриса.

Позже Репина показала видео из автомобиля скорой помощи, куда ее якобы затолкали силой. Артистка сообщила, что направляется в психиатрическую больницу. Ролик с громкими заявлениями и обвинениями набрал 32 тысячи лайков.

На следующее утро Репина заявила, что всю ночь провела на скамейке возле медицинского учреждения: "Меня мужчины с автоматами швырнули, как котенка, в скорую. Привезли в психиатрическую клинику, посмеялись, дали бумагу, я написала отказ и меня выгнали. Я лежала до конца комендантского часа на скамейке возле "дурдома".

После этого Елена Репина обнародовала новый пост, где сообщила, что ее муж вернулся домой, но ему якобы необходима операция. Кроме того, она отметила, что весь инцидент произошел не из-за представителей ТЦК, а полицейских. По словам Репиной, правоохранители якобы требовали с ее мужа 8 тысяч долларов, а когда получили отказ, отправили его в ТЦК.

Официальная позиция полиции

Правоохранители опровергли все громкие заявления и обвинения Елены Репиной. В Telegram-канале Нацполиции обнародовали видео с блокпоста, где можно четко увидеть, что происходило в тот день. С актрисой пытались вежливо общаться, несмотря на ее истерику, и не оказывали давления.

"В социальных сетях распространяется информация о якобы "похищении мужчины" и "насильственных действиях полиции" в отношении его жены. Подчеркиваем: эта информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Как пояснили правоохранители, около 23:00 на одном из блокпостов в Святошинском районе столицы был остановлен автомобиль Ford из-за нарушения правил дорожного движения. Когда происходило оформление административных материалов, полицейские установили, что водитель, который и является мужем Репиной, считается как лицо, которое уклоняется от призыва. В связи с этим ему предложили проехать в Святошинский РТЦК для выяснения обстоятельств, на что тот добровольно согласился.

"На место происшествия прибыла женщина, которая представилась женой водителя. Она вела себя агрессивно, выбегала на проезжую часть, ложилась на дорогу, угрожала полицейским и нецензурно выражалась. Правоохранители не применяли к ней силу, а вызвали карету скорой помощи, чтобы предотвратить возможный вред для нее самой и окружающих", – отметили в полиции.

Что известно о Репиной

Актриса родилась 28 февраля 1966 года в Казахстане, а со временем переехала с родителями в Украину. Высшее образование она получила в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. После окончания ВУЗа Репина работала в Херсонском областном академическом музыкально-драматическом театре имени Николая Кулиша.

В индустрии кино артистка дебютировала в 1995-м, сыграв роль в российском проекте "Эхай!". Позже она приняла участие в создании лент "Завтра будет завтра" и "Реальная мистика".

Стоит отметить, что Елена Репина не впервые попадает в громкий скандал. В начале 2024 года она опозорилась украинофобскими высказываниями, осуждая Майдан и декоммунизацию.

"Я не была на Майдане. Я ненавижу Майдан. Я считаю, что Майдан убил Украину. Вот то, что сейчас с нами, это последствия Майдана. Вы можете меня заплевать, можете не заплевать. Гребаный Майдан! Никто не ответит", – выдала артистка.

А вот о дерусификации она высказалась так: "Если вы назвали всю Украину улицами Бандеры, это не значит, что... Ну посмотрим, как оно там будет. Слава нации? Какой нации? Какой нации? Вы хотя бы знаете, как в Украине люди выживают? В Украине, как люди выживают с коррупцией. Бандеровцы? Да и х*р с ними, ненавижу".

Кстати, Репина не поддерживает и запрет Московского патриархата в Украине. Так, например, Крещение она празднует девятнадцатого января, а не шестого, как украинская церковь.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезду "Лиги смеха" обвинили в дискредитации ВСУ и заставили публично попросить прощения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!