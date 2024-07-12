Принц Гарри получил награду, из-за которой ранее оскандалился: Меган Маркл в изысканном образе поддержала его

Британский принц Гарри получил престижную премию Пэта Тиллмана на церемонии ESPY Awards в Лос-Анджелесе, из-за номинации на которую его ранее критиковали. Герцог Сассекский был награжден за основание "Игр непобедимых" – паралимпийских состязаний для раненых военнослужащих.

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Хотя награду вручили сыну короля Чарльза III, на сцене он отметил, что на самом деле она принадлежит "тысячам ветеранов и военнослужащих из 20 стран, сделавших "Игры непобедимых" реальностью", пишет ABC News.

"Для меня очень важно при любой возможности отмечать этих союзников, спортсменов и их удивительные семьи за их достижения, дух и мужество. Особенно в такие вечера, как этот, перед такими людьми, как вы", – заявил Гарри.

Принц, 10 лет служивший в британской армии, стал организатором первых "Игр непобедимых" в Лондоне в 2014 году. Впоследствии соревнования проводили и в других странах.

Гарри также поблагодарил семью Тиллманов за оказанную ему честь и воинское отличие. Интересно, что до церемонии родные погибшего футболиста Пэта Тиллмана, отказавшегося от спортивной карьеры ради службы, были не в восторге, что принца номинировали на награду. Они считали, что отличия достойны другие военные.

На награждение с мужем пришла бывшая актриса Меган Маркл, искренне радовавшаяся за Гарри. На общественной деятельнице и матери двоих детей было роскошное белое платье до пола, которое оттеняло ее загорелую кожу.

Жена принца собрала свои темные волосы в элегантную прическу, открывая голую спину. Образ Меган Маркл был сдержан, но в то же время изыскан, как и положено членам королевской семьи.

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