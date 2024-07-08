Мистер Проблема: принц Гарри оказался в эпицентре скандала из-за военной награды за 'Игры непокоренных'

Младший сын короля Чарльза ІІІ принц Гарри попал в скандал из-за номинирования на получение премии Пета Тиллмана, названной в честь солдата армии США, погибшего в Афганистане. Герцог Сассекский должен получить военное отличие, которым ранее удостаивали невоспетых героев, за работу в "Играх непокоренных" 11 июля.

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Жизнь 27-летнего Пета Тиллмана, отказавшегося от футбольной карьеры ради службы, оборвалась во время выполнения боевого задания от "дружественного огня", пишет Daily Mail. Близкие и родственники защитника считают, что премию должны получать более достойные люди.

Принц Гарри номинирован на награду за "неутомимую работу над положительным влиянием на сообщество ветеранов благодаря силе спорта", происходящей во время "Игорь непокоренных". Представитель королевской семьи Великобритании основал ежегодные соревнования в паралимпийском стиле, чтобы раненые военнослужащие и ветераны могли испытать свои силы в баскетболе на колясках, сидячем волейболе и гребле в зале.

Мать погибшего солдата Мэри считает, что премией, названной в честь ее сына, должен быть удостоен менее противоречивый человек: "Есть реципиенты, которые намного больше подходят. В ветеранской общине работают люди, которые делают огромные вещи для помощи ветеранам. У этих людей нет денег, ресурсов, связей или привилегий, которые имеет принц Гарри. Я считаю, что именно таких людей следует признавать".

Негативное отношение женщины к присвоению награды монарху поддержал и бывший игрок Национальной футбольной лиги Пэт Макафи. Он отметил, что мировые лидеры должны поддерживать спорт, а не получать признание.

В результате на сайте американского кабельного спортивного телевизионного канала ESPN появилась петиция о пересмотре принятого решения, набравшая 68 тысяч подписей за десять дней.

"Пэт Тиллман был примером долга, чести и жертвенности. Он отказался от своей успешной карьеры в НФЛ, чтобы служить своей стране после терактов 11 сентября, и трагически погиб во время службы. Присуждение этой чести тому, кто не отражает намерения награды, преуменьшает ее ценность и презирает память Тиллмана", – говорится в заявлении.

Однако нашлись люди, поддержавшие монарха, который сделал два тура по Афганистану как пилот вертолета Apache.

"Он королевский принц, есть 100 различных вещей, которые он мог бы совершить со своей жизнью после службы в британских вооруженных силах, но он решил посвятить значительную часть своей жизни после армии помощи ветеранам", – отметил бывший лауреат премии Пета Тиллмана Джейк Вуд.

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