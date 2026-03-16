Российские самолеты массово ломаются в воздухе: крупному чартерному перевозчику могут запретить рейсы

Крупному чартерному российскому авиаперевозчику Azur Air ограничили сертификат на полеты до 8 июня 2026 года после серии технических проблем с самолетами Boeing 757 и Boeing 767, в том числе отказов двигателей и вынужденных посадок. Если компания не устранит проблемы, Росавиация может полностью запретить ей выполнять рейсы.

Об этом пишут росСМИ. Проверку организовала Росавиация совместно с Ространснадзором, инспекция длилась с 19 февраля по 5 марта и была инициирована после ряда инцидентов на рейсах в начале 2026 года.

Во время проверки специалисты оценивали техническое состояние авиапарка, соблюдение правил полетов, систему технического обслуживания воздушных судов, а также выполнение компанией обязательств перед пассажирами. По результатам инспекции был выявлен ряд нарушений требований законодательства в сфере авиационной безопасности и эксплуатации самолетов. Именно поэтому регулятор принял решение временно ограничить срок действия сертификата эксплуатанта.

Несмотря на это, авиакомпания пока имеет право продолжать выполнять рейсы, продавать билеты и перевозить пассажиров. В то же время перевозчику дали ограниченное время для устранения выявленных проблем. По словам экспертов, такое решение не является административным наказанием, а скорее мерой пресечения. Оно призвано заставить компанию оперативно устранить технические и организационные нарушения.

Если перевозчик не выполнит требования регулятора, сертификат эксплуатанта могут аннулировать, что фактически будет означать полный запрет полетов. Проблемы с самолетами перевозчика начали активно проявляться в начале 2026 года. По данным СМИ, инциденты были связаны прежде всего с самолетами Boeing 757 и Boeing 767, которые составляют значительную часть флота компании. В частности, зафиксировано несколько серьезных ситуаций:

самолет, выполнявший рейс Пхукет – Барнаул, совершил аварийную посадку в Китае из-за отказа двигателя;

самолет, выполнявший рейс Пхукет – Барнаул, совершил аварийную посадку в Китае из-за отказа двигателя; 28 января борт, летевший из Нячанга в Иркутск, вынужден был сесть в Ханое из-за утечки масла;

борт, летевший из Нячанга в Иркутск, вынужден был сесть в Ханое из-за утечки масла; в начале февраля другой самолет вернулся в Пхукет из-за проблем с уборкой шасси;

другой самолет вернулся в Пхукет из-за проблем с уборкой шасси; 27 февраля на рейсе Фукуока – Казань произошла неисправность двигателя, известная как помпаж.

Именно эта серия технических проблем стала основанием для масштабной проверки деятельности перевозчика. Сейчас компания продолжает выполнять чартерные рейсы, но находится под пристальным контролем регулятора. Если в течение установленного срока все нарушения не будут устранены, авиаперевозчик рискует потерять право на эксплуатацию воздушных судов.

