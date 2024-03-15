Не только Кейт Миддлтон. 8 случаев, когда члены королевской семьи публично извинялись

Громкий скандал вокруг фото Кейт Миддлтон с детьми, который она якобы сделала ко Дню матери 10 марта и опубликовала впервые после январской операции на брюшной полости, продолжает провоцировать волну слухов и подозрений. Неудачно отредактированный в фотошопе снимок заставил принцессу Уэльскую публично извиняться. Она заверила, что довольно часто, как и многие фотографы-любители, "экспериментирует с редактированием" и хочет извиниться за "путаницу, вызванную семейной фотографией". Впрочем, это далеко не первый случай, когда члены королевской семьи публично признают свою вину и извиняются за тот или иной скандальный инцидент.

Хотя члены королевской семьи окружены ореолом величия, они остаются людьми, склонными к ошибкам. Их готовность признавать свои промахи и публично извиняться свидетельствует о зрелости и ответственности. Эти случаи также подчеркивают, что даже монархи не застрахованы от критики и обязаны отвечать за свои действия. Журнал HELLO! вспомнил восемь таких историй.

Принц Гарри

Принц Гарри принес извинения за то, что в январе 2005 года посетил костюмированную вечеринку в нацистской форме. Фотография облетела весь мир, когда ее опубликовали в газете The Sun. Этот случай вспоминали и в сериале "Корона", показывая, как опрометчивый поступок Гарри навредил репутации королевской семьи и повлиял на состояние самого принца.

Тогда Кларенс-хаус опубликовал заявление, в котором говорилось: "Принц Гарри извинился за свое поведение, а также любое оскорбление или смущение, которое он вызвал. Он осознает, что это был плохой выбор костюма".

Кроме того, во время своего выступления на виртуальной церемонии вручения премии Diana Awards в июле 2020 года герцог Сассекский также извинился за институциональный расизм, произнеся: "Моя жена недавно сказала, что наше поколение и бывшие до нас не сделали достаточно, чтобы исправить обиды прошлого. Я тоже прошу прощения. Извините, что мы не привели мир к тому месту, которого вы заслуживаете. Институционному расизму нет места в наших обществах, но он все еще эндемичен. Бессознательные предубеждения должны быть признаны без обвинений, чтобы создать лучший мир для всех вас. Я хочу, чтобы вы знали, что мы стремимся быть частью решения и частью изменений, которые вы все возглавляете. Сейчас самое время, и мы знаем, что вы можете это сделать".

Меган Маркл

Меган послала сердечные извинения своим бывшим одноклассникам из школы Непорочного Сердца после того, как пропустила встречу выпускников в 2019 году, посвященную 20-летию со дня ее основания.

Впрочем, герцогиня имела на тот момент довольно уважительную причину – католическая школа для девушек в Лос-Анджелесе провела празднование 5 мая – всего за день до того, как Меган родила своего первенца Арчи. Согласно сообщениям того времени, письмо было написано на бланке Кенсингтонского дворца.

Принц Уильям

Принц Уэльский извинился от имени своей жены Кейт, когда она отменила сольную поездку на Мальту в сентябре 2014 года. Уильям присутствовал на праздновании Дня Независимости на Мальте вместо герцогини, страдавшей гиперемезисом гравидарумом (тяжелой утренней тошнотой) во время второй беременности принцессой Шарлоттой.

Наследник на трон тогда сказал: "Кэтрин попросила меня передать, что ей очень жаль, что она не может передать вам всем привет от Королевы. Она с нетерпением ждала приезда сюда, и я знаю, что она очень надеется, что сможет приехать в будущем" .

Принц Филипп

Муж покойной королевы Великобритании Елизаветы II направил письмо с извинениями одной из женщин, которая попала в автокатастрофу с герцогом Эдинбургским в Сандрингеме в январе 2019 года.

Часть письма принца Филиппа звучала так: "Я хотел бы, чтобы вы знали, как я сожалею о своем участии в аварии на перекрестке Бебингли... Солнце светило низко над главной дорогой. В нормальных условиях я без проблем увидел бы транспорт, ехавший с стороны Дерсингема, но я не увидел приближающуюся машину, и я очень сожалею о последствиях. Я был несколько шокирован после аварии, но почувствовал большое облегчение от того, что никто из вас не получил серьезных травм".

В феврале 2019 года было подтверждено, что принц Филипп, которому на тот момент было уже 97 лет, добровольно сдал свои водительские права.

Сара, герцогиня Йоркская

В 2011 году Сара извинилась за то, что приняла деньги от осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна, чтобы уплатить свои долги.

Об этом герцогиня Йоркская рассказала в интервью The Evening Standard: "Я лично, от своего имени, глубоко сожалею о том, что Джеффри Эпштейн каким-то образом был со мной связан. Я ненавижу педофилию и любое сексуальное насилие над детьми и я знаю, что это была огромная ошибка с моей стороны. Я настолько раскаиваюсь, что не могу подобрать слова. Как только смогу, я верну деньги и больше никогда не буду иметь ничего общего с Джеффри Эпштейном. Я не могу заявить более решительно, что я знаю, что была допущена ужасная, ужасная ошибка, что я не имею ничего общего с Джеффри Эпштейном. То, что он сделал, было неправильным, и за это справедливо был заключен".

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима

Голландские королевские особы принесли личные извинения в Twitter после того, как они якобы нарушили правила социальной дистанции во время отдыха на греческом острове Милос в августе 2020 года в разгар коронавируса.

На странице королевской семьи в социальных сетях появилось такое сообщение: "В СМИ появилось фото, на котором мы держим слишком малую дистанцию. В спонтанности момента мы не обратили на это пристального внимания. А стоило бы. Потому что соблюдение правил поведения во время коронных мероприятий важно и в отпуске, чтобы держать вирус под контролем".

Королева Дании Мария

Похожая история с нарушением карантинных норм произошла и с королевой Дании Марией. В тот момент она была еще кронпринцессой. Мария пожала руку одному из гостей в морском аквариуме Гренаа в августе 2020 года, нарушив тем самым рекомендации Датского национального совета здравоохранения.

Позже кронпринцесса Мэри выразила свое сожаление в Instagram, написав: "На суше, на море и в воздухе – мы должны привыкнуть носить маску. Важно, чтобы мы все соблюдали рекомендации органов здравоохранения. Вчера я была в Гренаде с первым официальным визитом после летних каникул. На море и в воздухе все прошло прекрасно, но на земле я допустила ошибку и, к сожалению, пожала руку. Это напомнило мне, насколько важно, чтобы мы помогали друг другу следовать рекомендациям. Берегите себя и заботьтесь друг о друге".

Герцогиня Эдинбургская

В декабре 2022 года принц Эдвард и графиня Вессекс посетили Королевский эстрадный спектакль. Во время представления комик Фрэнк Скиннер выступал с номером, в котором высмеивал членов королевской семьи. После выступления герцогиня Эдинбургская подошла к Скиннеру за кулисами и высказала ему замечание по поводу его шуток. В частности, она сказала, что юморист говорил слишком жестокие и неприемлемые вещи, а наконец посоветовала ему "бросить работу и заняться чем-то другим".

Скиннер рассказал об этом событии в эфире своего радиошоу, назвав слова графини "неприятными". Он также добавил, что был "разочарован" и "обижен" ее поведением. Заявления Скиннера вызвали бурную реакцию в СМИ и соцсетях. Некоторые люди осудили графиню за вмешательство в творчество комика, другие защитили ее право на собственное мнение. Впрочем, уже в 2023-м комик раскрыл, что получил "милое" письмо от Софи Вессекс, написанное от руки. Его приятно поразили искренние извинения королевской особы.

"На этой неделе я получил очень милую записку – неожиданно – от человека, о котором я говорил на радиошоу. И вы знаете, когда на ум приходит слово "классный"... Я был очень тронут. Это была самая красивая вещь написанная от руки и очень милая. Мне было очень приятно", – признавался Скиннер.

Напомним, журналисты выяснили, что фото Кейт Миддлтон с детьми "ненастоящее". Было проведено расследование и обнародованы метаданные изображения, которые доказали наличие фотошопа на снимке. Однако самое интересное, что после удаления неудачно отредактированного кадра дворец отказался публиковать оригинальное фото, спровоцировав еще большую волну слухов.

Впоследствии почитатели королевской семьи обнаружили еще один возможный признак редактирования на недавнем фото супругов Уэльских. На снимке можно увидеть принца Уильяма и Кейт Миддлтон, покидающих Виндзорский замок. Впрочем, кирпичи позади автомобиля не совпадают по цвету с теми, которые можно увидеть сквозь окно машины.

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