Позорный поступок: Украинская киноакадемия сделала заявление относительно Константина Темляка, которого обвинили в домашнем насилии

Украинская киноакадемия обнародовала официальное заявление после громкого скандала вокруг актера Константина Темляка. В последние дни в сети появилась информация об обвинении артиста в домашнем насилии, поэтому организация была вынуждена отреагировать.

Видео дня

Обращение было опубликовано в Instagram. В заявлении Киноакадемия подчеркнула, что выступает за профессионализм в сфере кино и аудиовизуального искусства, а также за соблюдение безупречной репутации и профессиональной этики всеми участниками отрасли.

Представители организации подчеркнули, что любые проявления поведения, которые унижают достоинство человека и разрушают атмосферу взаимоуважения, являются абсолютно недопустимыми.

"Насильственные действия актера Константина Темляка, получившие широкую общественную огласку в последние дни, стали еще одним напоминанием о важности персональной ответственности каждого. Киноакадемия однозначно осуждает такие поступки как позорные", – говорится в сообщении.

Киноакадемия также призвала всех участников украинской киноиндустрии придерживаться гуманистических ценностей, поддерживать друг друга и создавать безопасную и инклюзивную среду для творчества и общения. В заявлении отмечается, что защита чести и достоинства украинского кино должна стать общей задачей каждого, кто работает в этой сфере.

Кроме того, организация сообщила, что и в дальнейшем будет работать над внедрением принципов добропорядочности в ежедневную практику кинематографистов. Она планирует инициировать публичные обсуждения проблемы насилия в культурной среде на профессиональных площадках. Цель таких встреч – сформировать единое видение этой проблемы и выработать действенные механизмы реагирования на подобные инциденты, чтобы предотвратить их повторение в будущем.

Обвинения против Темляка

Первой о проблемах в отношениях с актером публично рассказала фотограф Анастасия Соловьева, бывшая девушка Темляка. В серии постов в Instagram она заявила, что во время их отношений актер систематически поднимал на нее руку, устраивал истерики, применял психологическое давление и пытался контролировать каждый ее шаг.

Соловьева также опубликовала фрагменты переписки Темляка с 15-летней девушкой, в которой, по ее словам, он сознательно отправлял ей пошлые сообщения и интимные фото. Анастасия утверждает, что актер знал о возрасте собеседницы, но это его не остановило.

Реакция Темляка

В своем обращении Темляк признал, что в прошлом совершал ошибки, за которые ему стыдно, и попросил прощения у Соловьевой. Он подтвердил, что имел проблемы с алкоголем и наркотиками, но подчеркнул, что сейчас ведет трезвый образ жизни, женат и сосредоточен на семье и службе.

Жена актера, актриса Анастасия Нестеренко, публично отметила, что не имеет никакого отношения к событиям, о которых говорится в обвинениях, и просила не втягивать ее в эту историю.

Реакция индустрии и общества

Скандал быстро вышел за пределы соцсетей. От сотрудничества с Темляком уже отказались несколько известных артистов и брендов: певица Jerry Heil и рэпер Yarmak удалили со своих платформ клип, в котором снимался актер, но сначала музыкальный канал М1 снял это видео с эфира. Также бренд german убрал рекламные фото с его участием.

На данный момент официальных сообщений от правоохранительных органов об открытии уголовного производства нет.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что дочь основателя Театра на Подоле, где работает Темляк, Даша Малахова вступилась за актера и попыталась оправдать его поступок. Однако общество выступило против ее заявлений и обвинило в подыгрывании преступнику.

