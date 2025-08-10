'Очень достойный человек': Даша Малахова вступилась за Темляка, которого обвиняют в домашнем насилии, и разозлила украинцев

Скандал вокруг украинского актера и военнослужащего Константина Темляка стремительно набирает обороты. После публичных обвинений в домашнем насилии и непристойной переписке с несовершеннолетней девушкой, к дискуссии присоединилась его коллега по цеху – актриса и телеведущая Даша Малахова.

В своем большом посте в Facebook она выразила поддержку Темляку, назвав его "очень достойным человеком" и призвав не спешить с публичным осуждением. В обращении Малахова сразу подчеркнула, что осуждает любые проявления агрессии, физического насилия и сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетних. Однако, по ее словам, она не может осуждать конкретно Темляка, поскольку знает его лично более 10 лет и имеет о нем другое впечатление.

Актриса описала коллегу как эмоционального, но не агрессивного мужчину, который в прошлом действительно имел сложный период, связанный с употреблением алкоголя и наркотиков, но впоследствии работал над собой – посещал психолога, занимался медитациями, пробовал различные техники самопознания. Она подчеркнула, что видела его трансформацию собственными глазами.

"Костя – очень достойный человек (признал сразу свою вину в физических действиях), который завтра идет на боевое задание, который меньше двух месяцев назад потерял на войне лучшего друга, и который всю свою взрослую жизнь знает о собственной эмоциональности и работает над собой. Я считаю очень важным сообщить вам об этом. Я осуждаю агрессию, домашнее насилие и любые сознательные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, но я не осуждаю Константина Темляка", – заявила актриса.

Малахова провела параллель с делом Джонни Деппа и Эмбер Херд, когда часть общества поспешила осудить актера еще до решения суда. Она призвала украинцев избегать "культуры отмены" и не уничтожать людей публично без окончательных доказательств.

"Ни одно сообщение в соцсетях не является приговором. Приговор выносит суд. Все остальные "приговоры" – это личная интерпретация фактов, которая может стать поводом для ответственности того, кто ее озвучил", – подчеркнула Малахова. Она также напомнила, что Темляк сейчас служит в рядах ВСУ, отправляется на боевые задания и недавно потерял на фронте близкого товарища – Юрия Фелипенко.

Из-за такой "искренней защиты" Тепляка украинцы в комментариях под постом дали на орехи Даше Малаховой. Женщину обвинили в противоречивости самой себе и оправдании виновных:

"То есть домашнее насилие осуждаю, но если это мой друг, поэтому – нет. Виновными вы сейчас сделали и жертву, и тех, кто ее поддержал. А о 15-летней что думаете?"

"Двойные стандарты в осуждении насилия, но оправдание коллеги. Для абьюза не существует "причины" или "провокации". Костя может быть достойным человеком, хорошим актером, военным, но также и тираном для близких его людей. Вы не уважаете жертв абьюза, оправдывая его поведение травмами и эмоциональностью".

"Предложение о том, что вы против насилия и педофилии, можно было бы пропустить. Вы потратили слишком много слов, чтобы описать, почему иногда своим все же можно".

"Вы что-то все показились с тем хайпом, какой хайп? Если бы вас годами мучил человек под прикрытием любви, а потом это лицо с каждого экрана на вас смотрело, и еще и все вокруг романтизировали этого человека и говорили какой он классный, молодец... Из-за таких, как вы, такие девушки и молчат годами. Стыдно за вас. И за то что вы защищаете монстра".

"Высылать дикпик несовершеннолетней – и не получить безоговорочного осуждения?! "Я осуждаю, но..." Какое "но"? Здесь не может быть никаких "но"!"

"А если бы девушка получила реально травму и инвалидность? Тогда это была бы достаточная доказательная база или нет? Очень странно когда человек в своем видео как будто просит прощения, но через обвинения. Позор такому человеку, не верю ни одному его слову".

Обвинения против Темляка

Первой о проблемах в отношениях с актером публично рассказала фотограф Анастасия Соловьева, бывшая девушка Темляка. В серии постов в Instagram она заявила, что во время их отношений актер систематически поднимал на нее руку, устраивал истерики, применял психологическое давление и пытался контролировать каждый ее шаг.

Соловьева также опубликовала фрагменты переписки Темляка с 15-летней девушкой, в которой, по ее словам, он сознательно посылал ей пошлые сообщения и интимные фото. Анастасия утверждает, что актер знал о возрасте собеседницы, но это его не остановило.

Реакция Темляка

В своем обращении Темляк признал, что в прошлом совершал ошибки, за которые ему стыдно, и попросил прощения у Соловьевой. Он подтвердил, что имел проблемы с алкоголем и наркотиками, но подчеркнул, что сейчас ведет трезвый образ жизни, женат и сосредоточен на семье и службе.

Жена актера, актриса Анастасия Нестеренко, публично отметила, что не имеет никакого отношения к событиям, о которых говорится в обвинениях, и просила не втягивать ее в эту историю.

Реакция индустрии и общества

Скандал быстро вышел за пределы соцсетей. От сотрудничества с Темляком уже отказались несколько известных артистов и брендов: певица Jerry Heil и рэпер Yarmak удалили со своих платформ клип, в котором снимался актер, но сначала музыкальный канал М1 снял это видео с эфира. Также бренд german убрал рекламные фото с его участием.

Сейчас официальных сообщений от правоохранительных органов об открытии уголовного производства нет.

