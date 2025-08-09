'Друг, ты серьезно?' Ярмак впервые прокомментировал скандал с Темляком, который сыграл главную роль в клипе 'З якого ти поверху неба?'

Украинский рэп-исполнитель Александр Ярмак (Yarmak) отреагировал на громкий скандал, что разгорелся вокруг актера Константина Темляка, который вместе с женой Анастасией Соловьевой стал главным героем чувственного клипа на его дуэтную композицию с Jerry Heil "З якого ти поверху неба?". Премьера видеоработы состоялась в пятницу, 8 августа, и в тот же день бывшая девушка звезды "Киборгов", фотограф Анастасия Соловьева, обвинила его в физическом и психологическом насилии.

Видео дня

Пользователи сети возмущенно начали интересоваться у артистов, почему они сняли в ролике актера, который когда-то совершал такие ужасные поступки. Отвечая на один из подобных комментариев в соцсети Instagram, Ярмак отметил, что не может проверять прошлое всех людей, с которыми сотрудничает.

Небольшая коммуникация состоялась между рэп-исполнителем, который является командиром боевого подразделения Darknode, и бойцом полка "Азов" Дмитрием Андрющенко с позывным "Дипломат". В комментарии к короткому фрагменту из клипа защитник написал: "Я не понимаю почему все чаще моральные уроды становятся "героями"! Ну хоть смотрите кого снимаете".

Через несколько часов Ярмак нарушил молчание по поводу этой ситуации и ответил: "Друг, ты серьезно? Мы перед съемками должны проверять связи каждого актера с бывшими?".

Напомним: в громкий скандал Константин Темляк попал после того, как его экс-избранница заявила, что во время отношений со знаменитостью жила в постоянном страхе, ведь он регулярно поднимал на нее руку и оказывал психологическое давление. По словам Анастасии Соловьевой, актер пытался контролировать каждый ее шаг, не позволял носить открытую одежду, ревновал, а также называл "никем". Она была вынуждена придерживаться определенных правил, чтобы не провоцировать Темляка на конфликты и оставаться в безопасности. По словам девушки, пережив такой травматический опыт, она до сих пор борется с тревожным расстройством и депрессией.

Кроме того, Соловьева раскрыла, что артист позволял себе присылать вульгарные сообщения 15-летней девочке. Он просил ее делать нюдсы, более того, сам присылал обнаженные фото. Подробнее о скандале читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Bild удалил сенсационную новость о "внебрачной дочери Путина".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!