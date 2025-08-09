М1 убрал из эфира клип с Константином Темляком, а бренд german удалил фото на фоне обвинений актера в насилии

Вокруг украинского актера Константина Темляка разгорелся громкий скандал после того, как его экс-избранница, фотограф Анастасия Соловьева, обнародовала пост, обвинив его в насилии. Публикация наделала настоящего шума в сети, а совместные проекты с артистом начали удалять из публичного пространства. Так, например, клип на песню Yarmak и Jerry Heil "З якого ти поверху неба?" с участием актера не будут показывать в эфире М1, а бренд german убрал из соцсетей кадры коллаборации с YouTube-шоу "Ебаут", где снялся звезда "Киборгов".

О решении вырезать видеоработу с телеканала сообщил его музыкальный редактор Александр Дымов на личной странице в Facebook. Он коротко написал: "Конечно, мы убрали из эфира этот клип".

После шквала критики видео на трек "З якого ти поверху неба?" удалили из сети и Yarmak и Jerry Heil. Клип больше недоступен для просмотра на платформе YouTube.

В конце июля бренд german и проект "Ебаут" презентовали совместную коллекцию вещей, посвященную актеру-военнослужащему Юрию Фелипенко , который погиб на фронте, защищая Украину от врагов. Основной смысл коллаборации формулируют слова жены павшего героя Екатерины Мотрич, которые она сказала во время прощания с любимым: "Я хочу попросить каждого, кто здесь есть, убить в себе все русское, забыть язык врага и мстить".

В фотосессии для промо коллекции принял участие Константин Темляк, который был близким другом Филипенко. После скандала german убрал кадры с актером со своих страниц.

Со своей стороны команда YouTube-шоу "Ебаут", соучредителем которого является Екатерина Мотрич, обнародовала отдельный пост в Instagram, где дала официальный комментарий ситуации. В проекте заявили, что осуждают насилие и не планируют больше сотрудничать с Темляком.

"Мы всегда решительно осуждали насилие и призывали людей, которые с ним сталкиваются, не молчать об этом. Насилие это то, что не имеет оправдания. Человек, который совершает или совершал насилие, по меньшей мере должен столкнуться с ответственностью за это и принять последствия. Знали ли мы все это, когда вместе с партнерами приглашали Константина сниматься в рекламе? Не знали. Убеждены, что этого не знали многие другие люди, которые сотрудничали с ним как с актером. Мы подобного сотрудничества с ним больше не планируем ни в одном проявлении", – говорится в заметке.

Напомним: 8 августа бывшая девушка Константина Темляка обнародовала шокирующий пост, где раскрыла, что актер ужасно вел себя с ней во время отношений. По словам Анастасии Соловьевой, он поднимал на нее руку, устраивал эмоциональные "качели", называл "никем" и постоянно контролировал. Когда фотограф хотела разорвать роман с артистом, он шантажировал ее самоубийством. Кроме того, как отметила Соловьева, Темляк отправлял откровенные сообщения 15-летней девочке и хотел получить от нее обнаженные фото. Подробности скандала читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ярмак неоднозначно прокомментировал скандал с Темляком, который сыграл главную роль в клипе "С какого ты этажа неба?".

