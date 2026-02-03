Появилось редкое фото Кэтрин О'Хары из 'Один дома' во время последнего выхода в свет: перед смертью она сильно похудела

После смерти голливудской актрисы Кэтрин О'Гарри в сети начали появляться детали ее последних публичных появлений. Внимание общества привлекло редкое фото с мероприятия, которое звезда посетила за несколько месяцев до трагедии – очевидцы обратили внимание на ее заметную худобу.

Одним из последних светских мероприятий с участием актрисы стала церемония Angel Awards, состоявшаяся 16 октября 2025 года в отеле Proper Hotel Santa Monica в Калифорнии. По словам гостя вечера в комментарии Daily Mail, О'Хара выглядела "супер худой".

"Она выглядела очень худощавой, это было заметно. Ее лицо было почти истощенным, но она все равно выглядела очень красивой – она поразительная женщина – и имела нотку гламура. Она скрыла свою фигуру в объемном зеленом костюме в тонкую полоску. Однако она казалась в прекрасном настроении, была очень приветливой, жизнерадостной и очаровательной", – заметил гость мероприятия.

На мероприятии О'Хару сопровождал ее муж, художник-постановщик Бо Уэлч. Супругов видели вместе за столом, где актриса держала аукционную лопатку, а также во время общения с друзьями. Для светского выхода она выбрала зеленый костюм в тонкую полоску свободного кроя.

Церемония Angel Awards является благотворительным гала-вечером проекта Project Angel Food, который готовит и доставляет питательную пищу людям с серьезными заболеваниями.

Еще раньше, 14 сентября 2025 года, актриса появлялась на красной дорожке премии "Эмми", однако она не была настолько худой. Это появление стало ее последним выходом на масштабное светское мероприятие.

Актриса, наиболее известная по роли матери Кевина в фильме "Один дома", умерла в пятницу, 30 января, в возрасте 71 года. Менеджер О'Хары подтвердил новость. Впоследствии ее представитель сообщил, что сердце артистки остановилось после "кратковременной болезни", однако точный диагноз не разглашается.

Известно, что за несколько часов до смерти к дому О'Хары в элитном районе Лос-Анджелеса вызвали спасателей. По данным представителя Пожарного департамента города, в 4:48 утра поступил запрос об оказании помощи женщине около 70 лет, которая жаловалась на трудности с дыханием. Ее срочно доставили в ближайшую больницу в тяжелом состоянии.

Врачи пытались стабилизировать актрису, однако через несколько часов после госпитализации медики констатировали смерть.

