'Всегда на первом месте'. Стало известно, что Кэтрин О'Хара из 'Один дома' считала важнее карьеры

Канадско-американская актриса Кэтрин О'Хара, известная ролью матери Кевина Маккалистера в фильме "Один дома", неоднократно подчеркивала, что главной ролью в своей жизни считает не актерскую карьеру, а материнство. По ее словам, именно семья определяла все ключевые решения, которые она принимала на протяжении десятилетий работы в кино и на телевидении.

Еще в феврале 2024 года О'Хара на вопрос журналистов, за какую роль она хотела бы, чтобы ее помнили, актриса без колебаний ответила: как маму своих детей. Об этом моменте вспомнили в People.

Когда интервьюер уточнил, имеет ли она ввиду актерскую работу, О'Хара пошутила и жестом указала на своего мужа, отметив: "Его жена". Она четко дала понять, что больше всего гордится не наградами или популярными проектами, а тем, что смогла присутствовать в жизни своих сыновей.

Кэтрин О'Хара более 30 лет состояла в браке с художником-постановщиком Бо Уэлчем. Супруги воспитали двух сыновей – Мэтью и Люка. Актриса тщательно оберегала личную жизнь от публичности, особенно в период, когда дети были маленькими, и редко появлялась с семьей на светских мероприятиях.

В октябре 2024 года О'Хара подробнее объяснила свой жизненный выбор в подкасте Wiser Than Me Джулии Луи-Дрейфус. Она призналась, что в годы, когда сыновья были маленькими, старалась работать как можно меньше и соглашалась преимущественно на съемки в родном городе. По словам актрисы, первое серьезное предложение поехать работать за границу – в Лондон – она получила, когда детям было примерно 5 и 8 лет.

О'Хара отмечала, что даже при наличии помощи няни не была готова проводить месяцы вдали от сыновей. Она подчеркивала, что не видела смысла заводить детей, если не может быть рядом с ними в ключевые моменты их жизни. Именно поэтому все решения относительно ролей и графика работы принимались с учетом интересов семьи.

"Решая, какой работой я могу заниматься на протяжении всей своей трудовой жизни, моя семья всегда была на первом месте. У меня двое сыновей, и когда они были младенцами, я думала: "А какой смысл?" А какой смысл заводить детей, если я не буду с ними, поэтому это всегда было и всегда будет главным соображением", – объясняла она.

Только когда Мэтью и Люк повзрослели, актриса позволила себе активнее возвращаться к большим телевизионным и кинопроектам.

Трепетное отношение к семье и детям она выражала еще до того, как родила своих двух сыновей. В фильме "Один дома" эпизод, где она прогоняла Кевина спать на чердаке, как рассказывала актриса, был морально самым тяжелым.

"Сцена, где мне пришлось тащить его наверх спать на чердаке, потому что он плохо себя вел, он бормочет о семье, а я говорю: "Ну, тебе было бы очень грустно, если бы ты проснулся завтра утром и у тебя не было бы семьи", а он говорит: "Нет, я бы не стал". А я должна была сказать: "Тогда повтори это еще раз – возможно, это произойдет". Я не могу передать, насколько это меня убило", – делилась О'Хара.

На тот момент актриса еще не имела собственных детей, однако, по ее словам, интуитивно чувствовала жесткость этого момента. Позже О'Хара отмечала, что с годами, уже став матерью, еще глубже осознала, насколько тяжелым был этот эпизод.

