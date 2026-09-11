Буданов объяснил, какой сценарий прекращения войны в Украине наиболее реалистичен

Украина готова к прекращению боевых действий в любой момент, однако для этого необходима готовность России к соответствующим договоренностям. Наиболее реалистичным сценарием завершения войны или, по крайней мере, прекращения боевых действий глава Офиса президента Кирилл Буданов считает договоренность по фактической линии фронта на момент ее достижения.

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В то же время, по его словам, это должно происходить с гарантиями безопасности для Украины и без юридического признания оккупированных территорий российскими. Обэтом он рассказал в интервью LSM.

Украина готова к прекращению боевых действий

Буданов подчеркнул, что Украина готова прекратить боевые действия в любой момент. По его словам, это официальная позиция президента Украины.

"Мы готовы и стремимся к окончанию войны. Конечно, на нормальных приемлемых условиях, а не в форме ультиматума: мол, отдайте нам всё, и вы ещё останетесь нам должными. Такого не будет", – заявил Буданов.

Он отметил, что главный вопрос заключается в готовности России к прекращению войны.

Какой сценарий Буданов считает наиболее реалистичным

Отвечая на вопрос о возможных условиях договоренностей с Россией, Буданов назвал своим субъективным видением наиболее реалистичного сценария прекращения войны или боевых действий договоренность по фактической линии фронта.

"Мое субъективное мнение заключается в том, что наиболее реалистичный вариант окончания войны или, по крайней мере, прекращения боевых действий – с гарантиями безопасности Украине – по фактической линии фронта на день достижения договоренности", – сказал он.

Таким образом, речь идет о прекращении боевых действий на той линии, которая фактически сложится на момент достижения соответствующей договоренности.

Украина не будет признавать оккупированные территории российскими

В то же время Буданов подчеркнул, что договоренность по фактической линии фронта не будет означать юридического отказа Украины от своих территорий.

"Конечно, без какого-либо юридического признания со стороны Украины [отказа от территорий]. Такого не будет, и никто этого не будет делать", – отметил начальник ГУР.

По его словам, важным условием возможного прекращения боевых действий также должны стать гарантии безопасности для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон работает над возможностью возобновления переговоров между Украиной и РФ. По его словам, в ближайшие недели может быть разработана "дорожная карта", которая поможет определить дальнейшие шаги для возобновления дипломатического процесса.

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