Полиция раскрыла первые подробности смерти бывшей невесты Кличко и ответила на версию об убийстве: где нашли тело и кто позвонил в службу 911

Американская актриса Хейден Панеттьери, известная по сериалам "Герои" и "Нэшвилл" и бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко, умерла в возрасте 36 лет. Полиция города Гринвилл (штат Южная Каролина, США) уже сообщила первые подробности трагедии и заявила, что на данный момент не видит признаков убийства или других подозрительных обстоятельств.

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Как сообщает NBC News со ссылкой на правоохранительные органы, вызов в службу спасения 911 поступил около 13:50 в воскресенье, 16 августа. Правоохранители вместе с медиками прибыли на место после сообщения о женщине, находящейся без сознания.

Панеттьери пытались оказать медицинскую помощь, однако спасти ее не удалось. Актрису, личность которой установили уже после прибытия служб, признали мертвой прямо на месте.

В то же время в полиции уточнили важную деталь: по номеру 911 звонила знакомая Хайден Панеттьери. Ее имя правоохранители пока не называют.

Причина смерти актрисы пока не установлена или не разглашается. О возможном самоубийстве также никто не сообщает.

Как отмечается в источнике, на фоне внезапной смерти Панеттьери в сети начали появляться предположения о возможном убийстве. Однако американские правоохранители пока не нашли подтверждений такой версии.

"Предварительное расследование не выявило никаких признаков нечестной игры или подозрительных обстоятельств", – заявили в полиции.

То есть у следователей пока нет оснований полагать, что к смерти 36-летней актрисы причастен кто-то другой. В то же время расследование продолжается, поэтому окончательные выводы о причине и обстоятельствах смерти пока не обнародованы.

О смерти Панеттьери стало известно в ночь с 16 на 17 августа. Трагедию подтвердил ее отец Скип Панеттьери.

"С глубокой скорбью мы делимся трагической новостью о смерти нашей любимой Хайден. Она была невероятным светом и силой природы, которая принесла безмерную любовь и радость всем, кто ее знал, – и миллионам людей, которые смотрели на нее на экране", – говорится в его заявлении.

Хайден Панеттьери всего несколько месяцев назад призналась, что пережила сложный период. Она рассказывала о послеродовой депрессии и зависимости, которые начались после рождения ее единственной дочери Каи-Евдокии.

Девочка появилась на свет, когда Панеттьери была в отношениях с Владимиром Кличко. Пара была вместе с 2009 года, а в 2014-м у них родилась дочь. В 2018 году актриса передала основную опеку над Каей Кличко.

В мае этого года Панеттьери рассказала о борьбе с зависимостью и послеродовой депрессией. По ее словам, она обратилась к алкоголю из-за сильной тревоги и панических атак.

"У меня в голове был такой замечательный план, а потом родилась моя дочь, и я поняла, что что-то пошло ужасно, ужасно не так. Я чувствовала себя ужасно. Я постоянно плакала. Хотя алкоголь и помогал успокоить мою нервную систему, он является депрессантом, поэтому со временем ситуация ухудшилась, а не улучшилась", – признавалась актриса.

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