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Полиция раскрыла первые подробности смерти бывшей невесты Кличко и ответила на версию об убийстве: где нашли тело и кто позвонил в службу 911

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
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Полиция раскрыла первые подробности смерти бывшей невесты Кличко
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Американская актриса Хейден Панеттьери, известная по сериалам "Герои" и "Нэшвилл" и бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко, умерла в возрасте 36 лет. Полиция города Гринвилл (штат Южная Каролина, США) уже сообщила первые подробности трагедии и заявила, что на данный момент не видит признаков убийства или других подозрительных обстоятельств.

Как сообщает NBC News со ссылкой на правоохранительные органы, вызов в службу спасения 911 поступил около 13:50 в воскресенье, 16 августа. Правоохранители вместе с медиками прибыли на место после сообщения о женщине, находящейся без сознания.

Панеттьери пытались оказать медицинскую помощь, однако спасти ее не удалось

Панеттьери пытались оказать медицинскую помощь, однако спасти ее не удалось. Актрису, личность которой установили уже после прибытия служб, признали мертвой прямо на месте.

В то же время в полиции уточнили важную деталь: по номеру 911 звонила знакомая Хайден Панеттьери. Ее имя правоохранители пока не называют.

Причина смерти актрисы пока не установлена или не разглашается. О возможном самоубийстве также никто не сообщает.

Как отмечается в источнике, на фоне внезапной смерти Панеттьери в сети начали появляться предположения о возможном убийстве. Однако американские правоохранители пока не нашли подтверждений такой версии.

У следователей пока нет оснований полагать, что к смерти 36-летней актрисы причастен кто-то другой

"Предварительное расследование не выявило никаких признаков нечестной игры или подозрительных обстоятельств", – заявили в полиции.

То есть у следователей пока нет оснований полагать, что к смерти 36-летней актрисы причастен кто-то другой. В то же время расследование продолжается, поэтому окончательные выводы о причине и обстоятельствах смерти пока не обнародованы.

О смерти Панеттьери стало известно в ночь с 16 на 17 августа. Трагедию подтвердил ее отец Скип Панеттьери.

"С глубокой скорбью мы делимся трагической новостью о смерти нашей любимой Хайден. Она была невероятным светом и силой природы, которая принесла безмерную любовь и радость всем, кто ее знал, – и миллионам людей, которые смотрели на нее на экране", – говорится в его заявлении.

Хайден Панеттьери всего несколько месяцев назад призналась, что пережила сложный период

Хайден Панеттьери всего несколько месяцев назад призналась, что пережила сложный период. Она рассказывала о послеродовой депрессии и зависимости, которые начались после рождения ее единственной дочери Каи-Евдокии.

Девочка появилась на свет, когда Панеттьери была в отношениях с Владимиром Кличко. Пара была вместе с 2009 года, а в 2014-м у них родилась дочь. В 2018 году актриса передала основную опеку над Каей Кличко.

В мае этого года Панеттьери рассказала о борьбе с зависимостью и послеродовой депрессией. По ее словам, она обратилась к алкоголю из-за сильной тревоги и панических атак.

"У меня в голове был такой замечательный план, а потом родилась моя дочь, и я поняла, что что-то пошло ужасно, ужасно не так. Я чувствовала себя ужасно. Я постоянно плакала. Хотя алкоголь и помогал успокоить мою нервную систему, он является депрессантом, поэтому со временем ситуация ухудшилась, а не улучшилась", – признавалась актриса.

В мае этого года Панеттьери рассказала о борьбе с зависимостью

Ранее OBOZ.UA писал о тайнах романа Владимира Кличко с Хайден Панеттьери и о том, почему они на самом деле отменили свадьбу.

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