Появилась полная версия песни 'Цей сон' в исполнении хора 'Гомін', который стал настоящей сенсацией. Видео

Львовский муниципальный хор "Гомін" за считанные дни стал настоящей сенсацией в сети, обнародовав фрагмент перепева легендарной композиции исполнителя Степана Гиги "Цей сон". Впечатляющие голоса артистов, а также невероятная харизма их руководителя Вадима Яценко, пленили сердца украинцев, поэтому билеты на все концерты разлетаются в мгновение ока. Однако теперь ценители творчества хора, которым не получится попасть в ближайшее время на их живое выступление, могут послушать трек "Цей сон" в исполнении "Гомона" онлайн.

Видео дня

На просторах социальной сети TikTok появилась полная версия песни. На ролике можно заметить, что присутствующие на концерте были поражены от услышанного и начали громко аплодировать по окончании композиции.

Не меньший фурор легендарный хит в исполнении "Гомона" в очередной раз произвел и в сети:

"Молодцы! Браво! Целый день пою вместе с вашим замечательным хором".

"Пение "Гомона" завораживает. Успехов коллективу, новых взлетов! Очень хочется услышать вживую. Завидую тем, кто имеет такую возможность".

"Рай для ушей".

"Так застенчиво, легко, харизматично!".

Как "Гомін" стал популярным в сети

С 2024 года хор выступал перед аудиторией с программой "Цей хор, цей хор", в рамках которой исполняет самые популярные отечественные хиты прошлого века. Долгое время творчество артистов оставалось без внимания большого количества украинцев. Все изменилось после того, как в соцсетях "Гомона" появилась информация о продаже билетов на финальные концерты певческого сезона. К этим данным добавили нашумевшее видео с перепевом трека "Цей сон", которое собрало миллионы просмотров за считанные дни. Кстати, главной звездой ролика стал дирижер и художественный руководитель хора Вадим Яценко. Он привлек внимание аудитории своим талантливым пением, очаровательной улыбкой и невероятной харизмой.

На фоне такого резкого взлета хора "Гомін" внимание общественности и медиа приковано к его руководителю. Оказалось, что украинцы уже имели возможность услышать волшебный голос Вадима Яценко в 2018 году. Тогда он стал участником восьмого сезона талант-шоу "Голос страны". На сцене проекта артист исполнил композицию "Гуцулка Ксеня", однако никто из звездных жюри, среди которых были Тина Кароль, Потап, Джамала и Сергей Бабкин, не развернулись.

Кстати, как ранее писал OBOZ.UA, сейчас Вадим Яценко совсем не расстроен, что семь лет назад не прошел в проект. Во время недавнего интервью ведущая поинтересовалась у дирижера: "Не жалеете ли вы, что не попали в команду Потапа?". На это Яценко мгновенно ответил: "Господи-боже, ну что вы делаете? Нет, я не жалею, что не попал в команду Потапа".

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