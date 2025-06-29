Львовский хор 'Гомін' покорил сеть: в чем его феномен и что известно о харизматичном дирижере

Львовский муниципальный хор "Гомін" стал настоящей сенсацией в сети. Артисты покорили сердца украинцев невероятным перепевом легендарного трека Степана Гиги "Цей сон", поэтому билеты на все их концерты раскупили аж до конца года.

Видео дня

За несколько дней после публикации в соцсети TikTok видео с акапельным исполнением композиции участниками хора набрало почти 6 миллионов просмотров и более 291 тысячи лайков. Кроме невероятных голосов, внимание пользователей сети привлек и харизматичный дирижер коллектива Вадим Яценко.

Как "Гомін" покорил сеть

Стоит начать с того, что артисты выступают со своей программой Цей хор, цей хор", фрагмент которой звучит в вирусном ролике, еще с 2024 года. В его рамках участники "Гомона" исполняют самые популярные отечественные хиты прошлого века. Однако в течение длительного времени их творчество оставалось без внимания большого количества аудитории. Ситуация кардинально изменилась после того, как в соцсетях хора появилась информация о продаже билетов на финальные концерты певческого сезона. К этой информации было добавлено видео с перепевом трека "Цей сон".

Главной звездой ролика стал Вадим Яценко. Он с невероятной легкостью исполнял композицию, очаровывая аудиторию замечательной улыбкой.

Едва ли не сразу после обнародования видео пользователи сети написали большое количество комментариев, где расхвалили как дирижера, так и всех членов хора:

"Это можно слушать вечно! Украинцы – невероятно талантливая нация. Спасибо за прекрасное исполнение".

"Я одна несколько раз переслушала? От этого исполнения аж мурашки по коже".

"Какой харизматичный солист".

"Боже, какая талантливая молодежь!"

"Невероятное звучание, замечательная интерпретация всем известной песни. Не могу перестать слушать, это прекрасно".

"Ни стыда, ни совести, ни номера телефона вокалиста".

"Солист суперовый и красавец, и талант, и все хористы просто невероятные. Не могу наслушаться".

Интересно, что такой резкий успех хора "Гомін" связывают именно с Вадимом Яценко, а точнее, изменением его имиджа. Дело в том, что ранее деятель культуры имел только усы, однако, когда решил отрастить бороду и немного изменить прическу, оказался в центре внимания общественности.

Что известно о дирижере

Вадим Яценко получил степень магистра и завершил ассистентуру-стажировку и аспирантуру в Национальной музыкальной академии Украины на факультете хорового дирижирования. Долгое время он работал артистом хора "Киев", дирижером в камерном хоре Intermezzo, а также был руководителем вокального ансамбля Esthetic Voice.

С 2018 года Вадим Яценко стал хормейстером Львовской национальной оперы. Тогда же он основал камерный хор LvivOpera Chamber Choir.

В августе 2023-го Яценко начал занимать должность главного дирижера и художественного руководителя "Гомона". В том же году коллектив успешно представил Украину на Международном хоровом фестивале в городе Лунд, а в 2024-м был назван "лучшим хором года".

История хора "Гомін"

"Гомін" был основан еще в 1988 году с целью популяризации хорового искусства. В его репертуар входит широкий спектр композиций, от народных и повстанческих песен, до современных мотивов. За время своего существования хор провел десятки успешных выступлений в Украине и за рубежом, в частности в США, Франции, Германии, Польше, Чехии, Великобритании, Сербии, Испании и Швеции.

Участники "Гомона" исполнили музыкальное произведение "Вечная память", которое прозвучало в последнем эпизоде сериала "Чернобыль" от телеканала HBO. С 2023 года хор входит в состав Львовского органного зала.

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