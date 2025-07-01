'Господи-боже, ну что вы делаете?' Звезда хора 'Гомін' Вадим Яценко довел ведущую до истерического смеха упоминанием о Потапе

Львовский хор "Гомон" покоряет соцсети, а его фронтмен Вадим Яценко – сердца украинцев. Недавно ролик с исполнением хита Степана Гиги "Этот сон" в версии хора стал настоящей сенсацией – миллионы просмотров за неделю и аншлаг на всех концертах до конца года. На фоне такого взлета внимание медиа приковано к руководителю коллектива, который семь лет назад уже появлялся на экранах – в шоу "Голос страны" в 2018 году.

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В интервью "Радио Культуре" журналистка вспомнила то выступление, когда Яценко пел "Гуцулку Ксеню", а судьи – среди которых были Тина Кароль, Потап, Джамала и Сергей Бабкин – не развернулись.

"Вы не жалеете, что не попали в команду Потапа?" – спросила она. Реакция Вадима Яценко была мгновенной: "Господи-боже, ну что вы делаете? Нет, я не жалею, что не попал в команду Потапа".

Ведущую этот ответ настолько развеселил, что она рассмеялась в эфире.

Семь лет назад, во время восьмого сезона "Голосу країни", Вадим Яценко вышел на сцену с украинской классикой – песней "Гуцулка Ксеня". Это было его первое публичное выступление в таком формате. Однако тогда ни один из судей не нажал кнопку. Яценко покинул сцену без поддержки, но не с пустыми руками: именно после этого он сосредоточился на развитии хора "Гомон", в котором работал дирижером.

Настоящий прорыв для коллектива "Гомін" произошел летом 2025 года, когда они опубликовали видео с исполнением хита Степана Гиги "Цей сон". Уникальное сочетание академического пения, народного колорита и современного подхода поразило тысячи людей. За первую неделю ролик собрал почти 7 миллионов просмотров, а билеты на выступления в рамках финального тура раскупили до конца года. Такая бешеная популярность была неожиданной даже для самих артистов.

Интересно, что именно Яценко стал движущей силой обновления хора. С 2023 года, когда коллектив вошел в состав Львовского органного зала, он официально возглавил "Гомон" как художественный руководитель и главный дирижер. С тех пор хор начал активно экспериментировать с репертуаром, добавлять новые аранжировки и интегрировать украинскую классику в современный музыкальный контекст.

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