Никто из судей не развернулся, а он стал феноменом Украины: каким было выступление руководителя хора 'Гомін' Вадима Яценко на 'Голосе страны' в 2018 году

Совсем недавно руководитель и дирижер львовского хора "Гомін" Вадим Яценко стал настоящей звездой сети, ведь своим талантливым пением и харизмой смог завоевать сердца украинцев. Однако еще семь лет назад, участвуя в восьмом сезоне талант-шоу "Голос страны", артисту не удалось поразить звездных судей.

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На этапе слепых прослушиваний он исполнил композицию Ярослава Барнича "Гуцулка Ксеня". Тогда он стал первым участником, который вышел на сцену проекта, но, к сожалению, ни один из членов жюри, среди которых были Тина Кароль, Потап, Джамала и Сергей Бабкин, не развернулись.

Однако теперь в пение Вадима Яценко влюбились немало украинцев. Пользователи сети вспомнили выступление артиста на фоне резкого роста популярности хора "Гомін" и отметили, что еще в 2018 году он продемонстрировал настоящую любовь к украинской культуре. Трудолюбие и настойчивость Яценко вызвала восторг у пользователей, ведь несмотря на неудачу на "Голосе страны", дирижер не опустил рук и продолжил творческий путь.

"Это – любовь ко всему украинскому! Ну как после такого не влюбиться безумно в украинский язык, музыку, голос? Пусть звучит украинская песня. Пусть никогда-никогда не замолкает".

"Понадобилось 7 лет, чтобы эта звезда засияла".

"Господи! Как же хорошо, что они не развернулись, а у Вадима хватило сил и поддержки идти своим путем".

"Сравнила выступление 7 лет назад и пение сейчас. Даже не пение, а поведение. Конечно, волнение сделало свое дело. Но какой же он красивый сегодня: уверенный, харизматичный и счастливый. Ну, а судьи – хорошо, что не развернулись".

"Одна из любимых песен, и одно из самых крутых, самых сильных исполнений! Браво".

Напомним, что "Гомін" был создан еще в 1988 году с целью популяризации хорового искусства. В его репертуар входит много разножанровых композиций, а с момента основания коллектив провел десятки успешных выступлений в Украине и за рубежом. С 2023 года хор входит в состав Львовского органного зала. Кстати, тогда же должность главного дирижера и художественного руководителя "Гомона" начал занимать Вадим Яценко.

Интересно, что бешеной популярности львовский муниципальный хор достиг летом этого года. В соцсетях "Гомона" появилась информация о продаже билетов на финальные концерты певческого сезона. К этим данным добавили видео, на котором коллектив перепел трек Степана Гиги "Цей сон". За неделю после публикации ролик набрал почти 7 миллионов просмотров, а билеты на все их концерты раскупили вплоть до конца года.

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