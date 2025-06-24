'Пол-Украины говорят на русском': блогер Алхим призвала отдать россиянам Харьков и Одессу. Видео

Скандальная блогер Анна Алхим снова подняла языковой вопрос. Она заявила, что половина людей в Украине говорят на русском, а много плохих, по ее мнению, людей – на украинском. Также Алхим сказала, что если отменять все российское, то Харьков и Одессу якобы нужно отдать РФ.

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С такими заявлениями она выступила в своем Telegram-канале 24 июня. Блогер, против которой открыли уже несколько уголовных производств, сказала, что сейчас не время "карать" людей за русский язык, потому что есть много других проблем.

"Мы на пороге Третьей мировой, в стране хаос… Я единственная проблема? Почему вы на Безуглую не обращаете внимание?" – сказала она.

Блогер обратила внимание на языковой конфликт, который уже давно длится в Украине, и заявила, что люди публично "отменяют" русскоязычных. Она продолжила тему, заявив, что если в Украине хотят "запретить все российское", то надо отдать Харьков и Одессу.

"Отмените людей, говорящих на русском. Отмените пол-Украины, которые говорят на русском. Это ж нелюди по вашим словам. Отмените, поубивайте их и живите счастливо", – заявила Алхим.

Также блогер пожаловалась, что ее постоянно "таскают" на допросы.

Напомним, что против Алхим открыли очередное уголовное производство – на этот раз по статье 111 Уголовного кодекса Украины, касающейся государственной измены. Ранее было открыто производство по статье 161 о нарушении равноправия граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, блогеры Елена Мандзюк и Анна Алхим, между которыми разгорелся громкий скандал из-за кардинально разного отношения к русскому языку и использования контента артистов из РФ в публичном пространстве, сели за "стол переговоров". Для этого они пришли на интервью к ведущей Рамине Эсхакзай.

Там Алхим заявила, что она прекрасно знает украинский, однако и в дальнейшем будет общаться на русском, потому что ей так комфортно.

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