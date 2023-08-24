Провели под L'italiano, собрались тысячи людей: как в Италии простились с легендарным Тото Кутуньо. Видео

Сегодня, 24 августа, в Милане попрощались с итальянским певцом Тото Кутуньо, умершим в возрасте 80 лет два дня назад. Провести в последний путь звезду мирового масштаба пришли тысячи фанатов, друзья семьи и пресса.

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Когда гроб привезли в церковь Санти Нерео эд Ахиллео, толпа взорвалась аплодисментами и включила самый узнаваемый хит звезды– L'italiano. К близким почившего подходили все, кто знал артиста, после чего его тело занесли в храм. OBOZREVATEL покажет, как попрощались с итальянской легендой (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Тото Кутуньо привезли в классическом гробу с венком. Он состоял из белых роз и ленты, на которой писало "Карла" – это имя его жены.

Она стояла у гроба с сыном Николо и не сдерживала слез. В это время вокруг толпа аплодировала и пела L'italiano под живую музыку. Когда гроб стали нести, хит завели снова.

Проститься с легендой пришли и известные в Италии лица. Среди них – певица Ивана Спанья, которая сказала: "Тото был уникальным. Кроме того, что он был великим художником, он был скромным, добрым, вежливым. Настоящим джентльменом, уникальным человеком".

Певец Джанни Моранди также присутствовал на похоронах. Он обратился к толпе со словами: "Великий друг, великий человек и великий художник", после чего вошел в церковь.

Как известно, культовый артист и автор песен скончался 22 августа около 16:00 в больнице Сан-Рафаэле в Милане, куда он был госпитализирован. О причине – читайте здесь.

Ранее OBOZREVATEL писал 5 интересных фактов из биографии Тото Кутуньо. О его музыкальной карьере знают миллионы, но за пределами сцены он тоже был интересной личностью.

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