Голос и душа Италии: 5 интересных фактов из жизни легендарного музыканта Тото Кутуньо. Фото и видео

Во вторник, 22 августа, итальянские СМИ сообщили о смерти 80-летнего поп-певца, композитора и инструменталиста Тото Кутуньо (настоящее имя – Сальваторе). Наверняка вы слышали его хиты "L'Italiano", "Il tempo se ne va", "Serenata", "La mia musica" или, скажем, "Solo noi". За свою карьеру артист сочинил более 400 песен. Все они покорили души и сердца слушателей во всем мире – было продано 100 миллионов копий дисков.

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А каким Тото Кутуньо был вне сценической жизни? OBOZREVATEL собрал самые интересные факты из его биографии.

1. Жил музыкой с детства

Специального образования Кутуньо не имел. Музыка, казалось, была в крови будущей звезды. Его учителем и наставником стал отец, военный моряк, который писал музыку, напоминавшую народную итальянскую канцону. Когда Тото был маленьким, папа научил его играть на трубе. А в 7 мальчик уже умел отражать ритм на ударной установке. На этом не остановился: освоил аккордеон, гитару и фортепиано. Еще он собирал виниловые пластинки. Эта ценная коллекция насчитывает более 3,5 тысячи экземпляров.

В 13-летнем возрасте юный артист принял участие в конкурсе аккордеонистов, где его конкурентами стали ребята значительно старше и опытнее. Это не испугало Кутуньо – он завоевал 3 место.

2. В музыке обнажал свои чувства

Кутуньо вошел в историю как музыкант, который писал трогательные композиции, часто вызывавшие у поклонников слезы. Причиной стали семейные трагедии. Первая развернулась на глазах 5-летнего Тото. Во время одного из обедов 7-летняя сестра мальчика случайно подавилась итальянскими ньоками. Увы, спасти ее не удалось. Будущий артист был поражен от увиденного, так что все детство был мрачным и не улыбался.

Позже еще одно горе случилось в семье Тото. Умерла его мама. На эмоциях он написал душевную песню "Le mamme", где описал о своих воспоминаниях, связанных с самым родным человеком: "крепкие объятия меня покрывали от ночных страхов", "она имела тысячи приятных способов разбудить меня, когда я не хотел идти в школу "," она укутала меня одеялом до самого носа; мне было немного страшно, когда шел дождь".

3. Мог стать бухгалтером

Проигнорировав успехи Тото в музыке, родители настояли на том, чтобы он учился в университете, а не "занимался несерьезным делом". Так юноша получил специальность бухгалтера. Чисто формально. По профессии так и не работал.

В 19 лет он отправился в тур по скандинавским странам в составе известной джазовой группы Гуидо Манузарди. Их яркие и эмоциональные выступления окончательно убедили Кутуньо посвятить жизнь музыке. После гастролей артист создал группу "Тото и Тати", куда вошли его младший брат Роберто и три друга.

4. Писал тексты и музыку известным артистам

Когда группа "Тото и Тати" распалась, Кутуньо познакомился с писателем Вито Паллавичини. Эта встреча стала судьбоносной для артиста. Первым результатом их работы была песня "L'ete indien" ("Индийское лето"), которую исполнил французский певец и музыкант с еврейскими корнями украинско-американского происхождения Джо Дассен. Она быстро облетела весь мир и возглавила хит-парады разных стран. После безумного успеха Джо попросил Тото написать еще одну песню. Ею стала "Et si tu n'existais pas" ("Если б не было тебя"), которая до сих пор остается одной из самых чувственных композиций. Конечно, Дассен еще неоднократно обращался к Кутуньо.

Другими постоянными заказчиками текстов и музыки итальянца были Адриано Челентано, Далида, Мирей Матье и другие известные исполнители.

5. Стал отцом, изменив жене

Тото познакомился со своей будущей женой Карлой на одном из собственных концертов. С ней мечтал создать семью с большим количеством малышей. Однако после аборта избранница музыканта не смогла стать матерью. А все-таки сын у Кутуньо есть – родила стюардесса. Жена тяжело переживала интрижку мужа, но в конце концов простила его. Дальше музыкант жил с Карлой, но до конца своей жизни часто наведывался к сыну.

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