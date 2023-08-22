Умер легендарный итальянский певец Тото Кутуньо

Умер легендарный итальянский певец Сальваторе Кутуньо, которого называли просто Тото Кутуньо. Звезде было 80 лет.

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Певец и автор песен скончался 22 августа около 16:00 в больнице Сан-Рафаэле в Милане, куда он был госпитализирован, сообщили в агентстве ANSA. Новость журналистам подтвердил менеджер артиста.

Представитель звезды Даниил Манкузо сообщил, что "после продолжительной болезни певцу стало хуже". Исполнитель, по его словам, страдал последние несколько месяцев. Около 15 лет назад стало известно, что у звезды обнаружили онкологию, но стала ли она причиной смерти – неизвестно.

Тото Кутуньо знали поклонники хорошей музыки по всему миру. Мелодичные треки и зажигательные мотивы звезды напевали несколько поколений.

Среди его хитов: "L'italiano", "Solo Noi", "Serenata", "Donna Mia" и другие.

Артист был также известен своим сотрудничеством с такими исполнителями, как Адриано Челентано, Джо Дассеном и Далидой. Он стал победителем конкурса "Евровидение-1990" в Загребе.

Тото Кутуньо был очень частым гостем в Украине. Он много раз исполнял "Червону Руту" на украинском.

В ноябре 2009 года исполнитель приезжал в Киев и давал концерт вместе с сыном Адриано Челентано – Джакомо.

В ноябре 2011 года исполнитель снова приехал в Киев и давал очередной сольный концерт вместе с тремя молодыми исполнителями с конкурса "Новая волна". Также он был в Украине в 2019 году.

Именно в это время вокруг позиции артиста по отношению к России разгорелся скандал. Он был обвинен в поддержке аннексии Крыма и дружбе с Путиным, хотя менеджер звезды утверждал, что от концертов в Крыму Тото отказался.

Артист позиционировал себя "аполитичным" исполнителем, но зажигал на фоне российского флага с военными РФ и поздравлял Путина с днем рождения.

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