Поддержали Украину и подготовили сюрприз: Judas Priest подняли сине-желтый флаг на концерте в Берлине

Британская хэви-метал-группа Judas Priest, которая вот уже почти 55 лет создает хиты для фанатов во всем мире, поддержала Украину на своем концерте в Берлине. Фронтмен Роб Хэлфорд появился на сцене с сине-желтым флагом перед тысячами фанатов.

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Рокеры уже не в первый раз демонстрируют свою непоколебимую поддержку украинского народа, тогда как россиян артисты осуждают за нападение на независимое государство. Фото опубликовали в Х Metal Pilgrim.

Кроме публичной поддержки, британские рокеры приобщились к финансовой помощи, подготовив сюрприз для желающих сделать донат.

"Боги металла в Берлине минувшей ночью! Спасибо за всю вашу поддержку. В эти выходные стартует новый этап нашей кампании по сбору средств для мирных жителей Украины, включая очень особенный сюрприз от Judas Priest", – говорится в посте.

Любовь рокеров к Украине длится уже много лет. Впервые группа выступила во Дворце спорта почти 20 лет назад в рамках европейского тура. Второй раз украинцы встретили музыкантов также в Киеве 16 апреля 2012 года.

Группа планировала выступить еще в 2020-м, но из-за пандемии перенесла концерт на 2022-й. По понятным причинам выступление так и не состоялось.

Уже в 2023 году Роб похвастался в соцсетях стильной черной вышиванкой, которую получил в подарок от украинского фаната. Среди других его презентов от украинцев: листовки, флаги и игрушечный кот.

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