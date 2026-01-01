Поддержали украинское: сколько стоят новые вышиванки Владимира и Елены Зеленских, которые они показали на Новый год

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская поздравили украинский народ с Новым 2026 годом, обнародовав совместную праздничную фотографию. Они предстали перед камерой в красивых вышиванках, держась за руки, на фоне сияющей елки, задекорированной большим количеством золотых игрушек.

Видео дня

Стоит отметить, что для создания фотооткрытки супруги выбрали рубашки от украинских брендов, чем продемонстрировали поддержку отечественного производителя. Соответствующий кадр появился на официальной странице президента в Instagram.

Елена Зеленская нарядилась в элегантную белую рубашку "Зоряна" от бренда Gunia Project. Изделие имеет прямой силуэт и широкие манжеты, а с одной стороны задекорировано монохромной ручной вышивкой бисером по мотивам стенных росписей на Днепровщине. Как указано на официальном сайте компании, стоимость вышиванки составляет 8 200 гривен.

В свою очередь Владимир Зеленский отдал предпочтение темной рубашке от украинского бренда Etnodim. Она украшена контрастной вышивкой, которая называется "Зверь". Рубашка, которую одел украинский гарант для новогодней фотооткрытки, стоит 5 600 гривен.

В подписи к фотографии Владимир и Елена Зеленские подчеркнули, что именно благодаря стойкости и неустанному труду украинцев мы смогли пройти сквозь непростой 2025 год.

"Еще один год проходит, избранный преданностью и стойкостью, принципиальностью и ежедневным трудом украинцев. Этот год стал возможным благодаря нашим защитникам – тем, кто отстоял его не только для Украины, но и для всех, кто ценит свободу и достоинство. Далее вместе идем с тем, что нас держит: опытом и памятью, родным словом, надеждой и верой. Берем с собой способность к сообществу и человечность – то, что несмотря ни на что. Верим в мир, боремся за него и работаем ради этого. С Новым годом, дорогие украинцы!", – говорится в обращении.

