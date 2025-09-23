Почему распались Kazaky: экс-участник мужской группы на каблуках раскрыл секрет, который мучил фанатов

Украинская группа Kazaky, которая в 2010-х годах стала сенсацией благодаря танцам на каблуках и сломала устоявшиеся стереотипы о гендере и сексуальности, уже давно находится в неактивном состоянии. Однако интерес к нему не исчезает – а бывшие участники время от времени приоткрывают завесу того, что происходило внутри коллектива.

В интервью танцор и хореограф Евгений Гончаренко, который вошел в состав во время перезапуска группы в 2019 году, поделился личной историей и объяснил, почему эксперимент не имел долгого будущего. По его словам, предложение присоединиться к группе стало для него неожиданностью. Звонил лично основатель коллектива Олег Жежель.

"Мне было 18 или 19 лет. Я танцевал на каблуках, и это никогда не было для меня вопросом ориентации. Потому что танцы вообще не имеют гендера. Когда Жежель позвонил, я был в поликлинике. Я офигел, честно", – вспоминает он.

Презентация обновленного состава Kazaky состоялась 14 июня 2019 года на концерте MARUV в Киеве. Кроме Гончаренко, к группе тогда присоединился еще один новичок – Влад Коваль. Уже через несколько дней Kazaky выпустили клип Push режиссера Алана Бадоева, который символизировал их возвращение после длительного перерыва.

Почему эксперимент не удался

Несмотря на громкое возвращение, новый состав просуществовал недолго. Гончаренко признался, что причина была скорее практической.

"Мы где-то год пробыли вместе. Меня немножко волновал момент, что я не мог работать с другими артистами. Но работы у нас тоже не было. А деньги надо было зарабатывать. В частности, мне было интересно дальше с кем-то работать, сниматься где-то, танцевать у кого-то. Поэтому я предупредил: если каких-то изменений не будет, то я три месяца с вами и ухожу. Так и произошло", – вспомнил хореограф.

Фактически после нескольких выступлений и релизов группа снова перешла в неактивное состояние.

Таинственный намек от Влада Коваля

Не менее интересной оказалась и позиция еще одного участника перезапуска – Влада Коваля. В TikTok он недавно выложил видео, где танцует на каблуках в студии, добавив загадочную надпись: 2012*2025.

Возможно, это намек на возвращение группы именно в 2025 году, ведь первая слава Kazaky пришлась на 2012-й.

Ностальгия по Kazaky: новая волна популярности в TikTok

Несмотря на долгую паузу, Kazaky остаются культовым явлением. В последний год в TikTok появилась настоящая волна ностальгии. Пользователи делятся отрывками из клипов и выступлений группы, подписывая: "Недооцененные украинские исполнители, которых мы про*бали".

Свою лепту в возрождение интереса внес и Артем Пивоваров, который в 2015 году создавал музыку для группы. Он напоминал об этом в соцсетях.

Kazaky изменили представление о поп-культуре в Украине. В мире, где мужские коллективы в основном играли на традиционной маскулинности, украинцы вышли на сцену в высоких каблуках, латексе и с хореографией, которая сочетала вакинг, акробатику и поп-вог.

Их образы становились предметом дискуссий и даже хейта из-за обнаженности и латекса, однако именно благодаря Kazaky на украинской сцене заговорили о свободе самовыражения и поддержке ЛГБТ-сообщества.

