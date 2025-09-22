Танцор Дорофеевой, который впал в кому после нападения работника УГО, рассказал о судьбе своего обидчика: он может быть на свободе

Танцор и член шоу-балета певицы Надежды Дорофеевой – Евгений Гончаренко – рассказал, что произошло с сотрудником Управления государственной охраны Украины, который жестоко избил его в 2021 году. По словам хореографа, обидчик извинился перед ним еще во время судебных разборок, и даже компенсировал некоторые расходы на лечение.

Однако находится ли мужчина сейчас за решеткой танцовщику неизвестно. Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

"Он просидел 60 дней (в СИЗО. – Ред.), потом начались судебные разборки и заседания. Они длились очень долго и закончились во время войны. Сейчас я не знаю, находится ли он на свободе. Он извинялся и мне показалось, что это было искренне. Но содеянное есть содеянное. Точно компенсировали судебные издержки, а еще все его коллеги собрали определенную сумму, чтобы перекрыть некоторые расходы на лечение", – поделился хореограф.

Как заметил Евгений Гончаренко он не может сказать, сколько денег было потрачено на его восстановление, ведь всеми финансовыми вопросами занимались мать и отчим.

Что известно об избиении танцора Дорофеевой

1 августа 2021 года Надя Дорофеева сообщила, что участника ее шоу-балета жестоко избили. Евгений Гончаренко вместе с друзьями выходил из столичного клуба, как вдруг мужчина толкнул его в спину, после чего нанес сильный удар по голове. Тогда у хореографа произошло кровоизлияние в мозг, поэтому врачи сделали ему трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Со временем стало известно, что нападавшим является сотрудник УГО Евгений Беспалый. Дело взяли под контроль в Государственном бюро расследований. Были проведены необходимые оперативно-следственные действия, допрошены свидетели правонарушения, изъяты и проанализированы записи с камер видеонаблюдения и мобильных телефонов, а также назначены экспертизы.

Впоследствии досудебное расследование дела было завершено и ГБР передали все материалы в суд. Нападающему выдвинули подозрение в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 УК), за что ему грозило до 8 лет лишения свободы . Кроме того, руководство Управления госохраны приняло решение уволить Беспалого, который "нарушил принципы морали развитого общества".

