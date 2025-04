Побеждала 7 раз: какой стране букмекеры прогнозируют 'золото' на Евровидении 2025 и что за рекорд она установила в прошлом году

Совсем скоро артисты из разных стран встретятся на 69-м международном песенном конкурсе Евровидения, чтобы представить свои композиции и побороться за хрустальный микрофон. Букмекерские компании прогнозируют победу Швеции, которая уже вошла в историю музыкального соревнования как самая успешная страна.

Дело в том, что шведские исполнители семь раз приносили "золото" своему государству. Шанс на победу страны в этом году оценивают в 31%.

1974 год был важным для музыкальной индустрии Швеции, ведь именно тогда группа ABBA с композицией Waterloo получила хрустальный микрофон. В 1984-м лидером на Евровидении стал коллектив Herreys, который завоевал расположение жюри и аудитории исполнением песни Diggi-loo diggi-ley. В 1991-м победила артистка Карола с треком Fångad av en stormvind, а в 1999-м – Шарлотта Перелли с работой Take me to your heaven.

С 1999 года Швеция несколько изменила подход к конкурсным композициям, ведь вместо государственного языка артисты начали отдавать предпочтение английскому. В 2012-м золотой микрофон добыла Лорин, которая исполнила трек Euphoria. Три года спустя лидером на Евровидении стал Монс Сельмерлев с хитом Heroes. В 2023-м звездой соревнования снова стала Лорин с треком Tattoo.

Рекорд Швеции на Евровидении

В 2024 году государство установило особый рекорд – шведская комик Петра Меде в третий раз стала ведущей шоу.

"Представьте, что у вас снова появится шанс провести Евровидение!" Это такая невероятная честь. После того, как я сначала провела его одна, а затем вместе с замечательным Монсом Зельмерлевым, я теперь с нетерпением жду возможности поработать с Малин. Мы не были знакомы раньше, но уже встречались несколько раз, и я уже полностью продана. Работать с ней будет сплошным удовольствием!" – говорила женщина.

В этом году Швецию на международной арене представит группа KAJ с юмористической песней Bara bada bastu о финской сауне. Победа коллектива на Нацотборе иностранного государства вызвала шквал эмоций у артиста Монса Сельмерлева, который уже триумфовал на Евровидении. Он принял участие в отборе с треком Revolution, отвечавшим всем стандартам конкурсного поп-хита, но сердце аудитории пленила юмористическая песня Bara bada bastu.

