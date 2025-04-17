Это была катастрофа! Самые конфузные выступления в истории Евровидения, заставляющие испытывать испанский стыд

Евровидение – это не просто конкурс песни. Это карнавал чудаковатости, эксцентричности и полного музыкального безумия. И хотя каждый год дарит нам несколько искренних и трогательных моментов, шоу невозможно представить без выступлений, вызывающих смущение.

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Это тот самый момент, когда вы ловите себя на мысли "Что я только что увидел?" – и чувствуете настоящий испанский стыд за исполнителей, которых, казалось бы, должна была остановить хоть какая-нибудь творческая самоцензура. OBOZ.UA собрал несколько таких выступлений, которые могут заставить покраснеть за происходящее на сцене.

Let 3 – Mama ŠČ! (Хорватия, 2023)

Панк-группа в фетиш-форме, антивоенная сатира, упоминание о тракторе от Лукашенко и "аллигатор-психопат" – этот номер был скорее политическим перформансом, чем песней. Зрители остались в растерянности.

Ping Pong – Samayach (Израиль, 2000)

Это была громкая, беспорядочная четырехминутка с топлесс-участниками, пластиковыми улыбками и удивительной энергией вечеринки, на которую вы никогда не хотели бы попасть.

Michalis Rakintzis – SAGAPO (Греция, 2002)

Это выступление выглядело пародией на бойз-бэнд по антиутопии. Неуклюжая хореография, бледная вокальная подача и текст, который трудно объяснить даже грекам.

Javine – Touch My Fire (Великобритания, 2005)

Настолько явное копирование Beyoncé, что песня могла быть просто кавером… только хуже всех возможных смыслов.

Scooch – Flying the Flag (Великобритания, 2007)

Пародия на бортпроводников, бессмысленные сексуальные намеки, странные костюмы – как детское шоу со взрослым подтекстом.

Dustin the Turkey – Irelande Douze Pointe (Ирландия, 2008)

Да, Ирландия отправила на Евровидение… индюка-марионетку. С электро-фольковым треком. Музыкальный абсурд, случившийся на самом деле.

Guildo Horn – Guildo hat euch lieb (Германия, 1998)

Музыкальный хаос в бирюзовом бархате. Сценический образ, пугающий детей и вводивший взрослых в ступор.

Бурановские бабушки – Party for Everybody (Россия, 2012)

Российские пенсионерки пекли хлеб на сцене. Это звучит мыло, пока не увидишь их беспорядок на сцене вживую.

Donatan и Cleo – My Słowianie (Польша, 2014)

Молочные девы в стиле "этно-гламур" выдали выступление, которое британские судьи назвали "мягким порно". Но публика была в восторге.

Ранее OBOZ.UA писал о топ-5 достижениях, заставивших Европу уважать талант украинцев на Евровидении. За два десятилетия наши представители не только демонстрировали вокальное мастерство, но и каждый раз утверждали в сознании зрителей: украинская культура – это глубоко, мощно и современно.

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