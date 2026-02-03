Певец из Украины может представить европейскую страну на Евровидении 2026: что известно

Исполнитель родом из Киева Кирилл Роговец-Закон, который развивает творческую карьеру под псевдонимом ORPHY, может выйти на сцену международного песенного конкурса Евровидение 2026, однако не как представитель Украины. Певец решил пробовать свои силы на Национальном отборе в Сан-Марино.

Видео дня

Его имя оказалось в списке из 240 артистов, которые примут участие в раунде дополнительных прослушиваний Stage & Live Academy. Позже из них будут выбраны 40 полуфиналистов отбора, указано на сайте Eurovoix.

Что известно о певце

Кирилл Роговец-Закон родился 25 июня 2004-го в Киеве. Первые шаги в индустрии музыки он начал делать еще в возрасте 3 лет, а уже в 2017-м стал полуфиналистом "Детской Новой волны".

В 2016 году артист, который тогда имел псевдоним Kain Rivers, принял участие в третьем сезоне проекта "Голос. Дети". Он попал в команду рэпера Потапа и дошел до полуфинала. Попробовал свои силы ORPHY и в российской адаптации талант-шоу на "Первом канале", но победу не одержал.

В 2018 году исполнитель оказался среди финалистов Нацотбора на Детское Евровидение. Он выступил в рамках отечественного конкурса с треком Without Saying Goodbye и стал фаворитом телеголосования, но все же победу не одержал. С того момента ORPHY начал активнее выпускать треки и даже снялся в короткометражном музыкальном фильме. Как указано в Telegram-канале "Еврофаны", сейчас артист живет в Чехии.

Как ранее писал OBOZ.UA, ORPHY не первый украинский артист, который участвует в Нацотборе на Евровидение от Сан-Марино. В прошлом году исполнитель TESLENKO решил попробовать свои силы в конкурсе европейской страны. Он даже дошел до финала соревнования, где во время объявления результатов напомнил о своем настоящем происхождении и выкрикнул: "Glory for Ukraine! Слава Украине!". Представлять Сан-Марино на Евровидение 2025 поехал Габри Понте, а TESLENKO оказался в тройке фаворитов.

