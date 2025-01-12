Певец Ivan NAVI показал подросшего сына и очаровал сеть. Фото

Певец Ivan NAVI, наиболее известный хитом "Такі молоді", показал заметно подросшего сына Дария, которому сейчас всего 1 год и 4 месяца. Артист продемонстрировал кадр с новогодней фотосессии.

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Публикацию он разместил в своем Instagram. На фото знаменитость позирует с сыном на плечах на фоне новогодней елки. Оба мужчины искренне улыбаются в камеру.

Чтобы удержаться на плечах у папы, Дарий держал его за уши, а сам певец придерживал ребенка за руки.

"Слава Богу и своей жене за прекрасного сыночка. Дарчик, папа тебя очень любит", – подписал фото Ivan NAVI.

Артист для фотосессии надел черную футболку, а свои волосы уложил назад, однако его сын выделялся, ведь носил джинсы и теплую рубашку.

Сеть сразу засыпала семейство комплиментами в комментариях:

"Какие же вы милые".

"Ой, какой же хороший мальчик у папы на плечах сидит! Очень похож на папу".

"Какой красавчик уже большой!"

"Какие хорошие".

"Красивые козаки".

Напомним, Дарий родился 22 августа 2023 года. До этого артист держал личную жизнь в тайне и даже не рассказывал о своей жене Романии. О ней стало известно только в октябре того же года.

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