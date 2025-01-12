Певец Ivan NAVI показал подросшего сына и очаровал сеть. Фото
Певец Ivan NAVI, наиболее известный хитом "Такі молоді", показал заметно подросшего сына Дария, которому сейчас всего 1 год и 4 месяца. Артист продемонстрировал кадр с новогодней фотосессии.
Публикацию он разместил в своем Instagram. На фото знаменитость позирует с сыном на плечах на фоне новогодней елки. Оба мужчины искренне улыбаются в камеру.
Чтобы удержаться на плечах у папы, Дарий держал его за уши, а сам певец придерживал ребенка за руки.
"Слава Богу и своей жене за прекрасного сыночка. Дарчик, папа тебя очень любит", – подписал фото Ivan NAVI.
Артист для фотосессии надел черную футболку, а свои волосы уложил назад, однако его сын выделялся, ведь носил джинсы и теплую рубашку.
Сеть сразу засыпала семейство комплиментами в комментариях:
- "Какие же вы милые".
- "Ой, какой же хороший мальчик у папы на плечах сидит! Очень похож на папу".
- "Какой красавчик уже большой!"
- "Какие хорошие".
- "Красивые козаки".
Напомним, Дарий родился 22 августа 2023 года. До этого артист держал личную жизнь в тайне и даже не рассказывал о своей жене Романии. О ней стало известно только в октябре того же года.
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