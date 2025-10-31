Первые свидания и откровения Цимбалюка: как проходит третий выпуск 'Холостяка 14'. Фото

Начался третий выпуск 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк 14", где главным героем стал актер Тарас Цимбалюк. В прошлую пятницу во время первой церемонии роз знаменитость выбрал 16 участниц, которые смогли привлечь его внимание, и именно они продолжат соревноваться за шанс построить крепкие отношения с артистом.

Видео дня

В новом эпизоде зрители увидят, как будут зарождаться романтические отношения между "холостяком" и девушками, ведь наконец начался долгожданный этап свиданий. OBOZ.UA ведет текстовую трансляцию самых интересных событий.

За сердце Тараса Цимбалюка будут соревноваться: менеджер по работе с разработчиками в сфере милтек Анастасия Половинкина, обладательница титула "Мисс Украина 2023" София Шамия, преподаватель алгебры и геометрии Яна Андриенко, модель Диана Зотова, фотомодель Виктория Крылас, косметолог Оксана Шанюк, владелица свадебного агентства Дарья Романец, всадница Валерия Жуковская, владелица салона красоты Надежда Авраменко, предпринимательница Ирина Кулешина, фитнес-тренер Ольга Дзундза, фотомодель Надин Головчук, fashion-фотограф Юлия Коренюк, менеджер по логистике Юлия Артюх, модель Ирина Пономаренко и менеджер в туристической компании Николетта Бирюкова.

Тарас Цимбалюк решил открыться перед девушками и показать, как профессия влияет на его личную жизнь. В прошлом его отношения рушились из-за ревности к экранным партнершам, поэтому он не хочет, чтобы такое повторилось и в будущем.

"Мое амплуа предполагает интимные сцены, поцелуи, откровенность. И это часто триггерило мою вторую половинку в отношениях. Поэтому я хочу, чтобы девушки увидели, чем я живу, и поняли – могут ли они это принять", – поделился знаменитость.

Именно поэтому первое свидание этого сезона, на котором Цимбалюк пообщается сразу с тремя девушками – Софией Шамией, Яной Андриенко и Анастасией Половинкиной, – состоится в театре. Актер пригласил красавиц на премьеру своего спектакля "Основной инстинкт". Однако перед началом представления знаменитость решил лучше узнать участниц, поэтому каждая из них подробнее рассказала о своей жизни, профессии и хобби.

А вот на свидании события начали развиваться в интересном направлении. Тарас Цимбалюк предложил девушкам сыграть с ним небольшие этюды. С Половинкой Анастасией они представили себя супружеской парой, где муж уехал в командировку на год. С Яной Андриенко артист разыграл ситуацию, когда мужчина забыл поздравить партнершу с днем рождения. А вот Софии Шамии нужно было представить, что Цимбалюк, будучи ее бойфрендом, исчез на несколько дней, а потом вернулся и снова просит пойти погулять.

Было заметно, что девушки чувствовали себя несколько некомфортно, но все же это помогло актеру узнать, как они относятся к определенным неприятностям в отношениях. После этого "холостяк" пригласил на личную беседу Яну Андриенко. Они обсудили несколько личных тем.

Здесь к участницам реалити пришли неожиданные гости, коллеги "холостяка" Злата Огневич и Наталка Денисенко. Звезды появились в театре не просто так. У них было своеобразное "задание" – понять, как участницы будут реагировать на различные особенности профессии Цимбалюка, например поцелуи на экране. Также артистки расспросили красавиц, почему они решили принять участие в шоу. Параллельно главный герой проекта поочередно пообщался с Анастасией Половинкиной и Софией Шамией.

Тем временем остальные 13 красавиц начали первый сеанс "Женского клуба" – новую традицию на шоу, которую начал Григорий Решетник. Они встретились с психологом и обсудили, какой пережитый опыт хотели бы отпустить. Красавицы писали на бумажках болезненные моменты из прошлого, а затем сжигали их в костре.

Впоследствии Наталья Денисенко поделилась с Тарасом Цимбалюком личными впечатлениями о каждой из девушек. Актриса не стала скрывать: пока не может сказать, что кто-то из трех девушек ему идеально подходит. Далее Шамия, Половинкина и Андриенко наслаждались представлением. Не обошлось и без слез, ведь спектакль оказался довольно эмоциональным.

Новость дополняется...

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Тарас Цимбалюк рассекретил, почему порвал отношения с бизнесвумен Готочкиной, в компании которой засветился месяц назад.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!