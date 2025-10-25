'Все решалось в SMS': Тарас Цимбалюк рассекретил, почему порвал отношения с бизнесвумен Готочкиной, в компании которой засветился месяц назад

Украинский актер и главный герой реалити-шоу "Холостяк 14" Тарас Цимбалюк впервые раскрыл, почему расстался с бизнесвумен Светланой Готочкиной. По словам знаменитости, главным вызовом в их отношениях стало расстояние. Бывшие возлюбленные почти всегда решали проблемы в режиме онлайн, поэтому в определенный момент захотели пойти разными путями.

В частности, как заметил Цимбалюк, экс-избранница не всегда понимала все сложности его профессии, на фоне чего между ними возникали недоразумения. Об этом он рассказал в эфире второго выпуска проекта "Холостяк 14".

Как поделился актер, его роман со Светланой Готочкиной начался на расстоянии. Сначала они в течение месяца переписывались в соцсетях, а со временем встретились в Киеве и почувствовали особую гармонию. Пара начала строить отношения, но впоследствии столкнулась с непростым испытанием. Тогда Готочкина активно развивала бизнес в Польше, а Цымбалюк постоянно снимался в фильмах.

"Иногда мы не виделись месяц. Разбор бытовых проблем должен был бы решаться за столом, а все это решалось в каких-то SMS и звонках. Светлана не понимала, например, что такое неделя на съемочной площадке без выходных, когда ты отдаешь море энергии. И тогда ты приезжаешь домой, и тебе говорят типа: "Ну, давай, развлекай меня", – рассказал артист.

Финальной точкой в отношениях Тараса Цымбалюка и Светланы Готочкиной стала серьезная ссора перед Новым годом. Тогда они осознали, что не могут больше оставаться вместе и разошлись.

Однако, похоже, экс-паре удалось сохранить довольно теплые отношения. В сентябре этого года Готочкина устроила показ новой коллекции одежды в Музее авиации в Киеве, где заметили Тараса Цымбалюка. Актер попробовал себя в роли модели и продефилировал в классических черных брюках, белой футболке и объемной кожаной куртке.

Что интересно, артист и бизнесвумен отнюдь не избегали взаимодействия между собой на публике. Во время модного мероприятия они вместе вышла на подиум, обменявшись приветливыми взглядами и улыбками.

Что известно об отношениях Цымбалюка и Готочкиной

Определенный период артист и предпринимательница пытались держать свой роман в тайне, но все же периодически намекали, что их сердца не свободны. Они решились официально подтвердить отношения в конце 2022 года, поделившись романтическими фото, где держатся за руки.

А вот в декабре 2024-го появились предположения, что в истории любви Тараса Цымбалюка и Светланы Готочкиной поставлена точка. Сначала они никак не комментировали эти сплетни, но в начале 2025 года бизнесвумен заявила: украинцы часто задают ей "один и тот же вопрос", поэтому отвечать на него она не планирует. Готочкина коротко отметила: "Тема личной жизни закрыта", чем фактически подтвердила разрыв.

