Холостяк 14: как проходит второй выпуск и чем девушки удивляют Тараса Цимбалюка. Фото

В пятницу, 24 октября, в 19:00 на телеканале СТБ началась трансляция второго эпизода самого романтичного реалити-шоу страны "Холостяк 14". Сегодня главный герой проекта, актер Тарас Цимбалюк, завершит знакомиться со всеми участницами и наконец решит, кто из красавиц получит желанную розу, а кто отправится домой.

На прошлой неделе девушки поражали знаменитость эффектными появлениями и довольно нестандартными подарками, чтобы точно запечатлеться в его памяти. Так, например, по предложению Николетты актер сделал себе татуировку, а также побывал в нестандартном "путешествии" с инфлюенсером Ириной. OBOZ.UA ведет текстовую трансляцию нового эпизода и рассказывает, какие еще неожиданные повороты происходят на шоу.

В начале нового выпуска Тарас Цимбалюк рассказывает историю бывших отношений с бизнесвумен Светланой Готочкиной. Как отметил актер, они познакомились дистанционно, а когда начали развивать роман, сталкивались с трудностями. Экс-возлюбленная не до конца понимала сложность его профессии, на фоне чего между ними возникал конфликты. А вот перед Новым годом пара окончательно рассорилась и завершила историю любви. На "Холостяке" же артист надеется найти "своего" человека и построить семью.

Первой красавицей, с которой встретился Цимбалюк во втором выпуске, стала 24-летняя модель Диана Зотова. Девушка уже была знакома с актером, поэтому их общение проходит в довольно теплой атмосфере. Оказалось, что когда модель участвовала в конкурсе "Мисс Украина 2021", ведущим там был именно Цимбалюк. Кстати, Зотова не скрывала этот факт от других участниц, чем спровоцировала несколько агрессивную реакцию.

Следующей к "холостяку" вышла девушка по имени 30-летняя Половинкина Анастасия. Она подарила актрисе зажигалку с выгравированной надписью "Палай", которая будто бы характеризует ее. Анастасия работает в Агентстве регионального развития Киевской области.

Далее в комнату, где сидели все участницы, неожиданно зашла еще одна девушка. Оказалось, что Валерия познакомилась с Цимбалюком во время свидания, а не на красной дорожке. Они вместе посетили занятия по верховой езде. Девушка не зря выбрала именно такой вариант времяпрепровождения с актером, ведь она является мастером конного спорта Украины.

