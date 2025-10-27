УкраїнськаУКР
русскийРУС

От "Мисс Украина 2023" до знакомой Цимбалюка: что известно обо всех шестнадцати участницах "Холостяка 14". Фото

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
6 минут
99
От 'Мисс Украина 2023' до знакомой Цимбалюка: что известно обо всех шестнадцати участницах 'Холостяка 14'. Фото

Во втором выпуске романтического реалити-шоу "Холостяк 14" окончательно определили всех участниц, которые будут бороться за сердце нового героя сезона – актера Тараса Цимбалюка. На этот раз за право стать избранницей популярного артиста будут соревноваться 16 девушек из разных городов Украины – от Киева до Донецка.

Видео дня

По правилам проекта, в каждом выпуске участницы, которые будут проходить дальше, будут получать красную розу – символ симпатии холостяка. Среди претенденток на сердце Цимбалюка есть как публичные личности, так и девушки, для которых телешоу стало неожиданным приключением. OBOZ.UA расскажет, что о них известно.

Анастасия Половинкина

  • 30 лет, Киев

Менеджер по работе с разработчиками в сфере милтек, занимается военной амуницией и оружием. Пришла на проект, потому что обожает авантюры и хочет, чтобы с ее появлением "спокойные дни" Тараса Цимбалюка закончились.

От "Мисс Украина 2023" до знакомой Цимбалюка: что известно обо всех шестнадцати участницах "Холостяка 14". Фото

София Шамия

  • 20 лет, Киев

"Мисс Украина 2023" и студентка медицинского университета. Вошла в ТОП-40 "Мисс Мира" с победным благотворительным проектом о детях войны. Сочетает обучение, преподавание фотопозирования, рисование и волонтерство. Видит свою миссию в продвижении Украины на международных площадках, а одной из заветных мечт называет усыновление ребенка. Пришла, потому что чувствует в Тарасе "что-то настоящее, искреннее".

От "Мисс Украина 2023" до знакомой Цимбалюка: что известно обо всех шестнадцати участницах "Холостяка 14". Фото

Яна Андриенко

  • 29 лет, Киев

Преподавательница алгебры и геометрии в столичной гимназии, заместитель директора. Занимается танцами и боксом. На проект ее побудили отправить анкету собственные ученики, которые теперь являются ее самой большой фан-группой. Мечтает о семье и дочери.

От "Мисс Украина 2023" до знакомой Цимбалюка: что известно обо всех шестнадцати участницах "Холостяка 14". Фото

Диана Зотова

  • 24 года, Николаев

Профессиональная модель, "отличница по жизни", бывшая кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике и чемпионка Украины по бальным танцам. Развивает собственный бренд одежды с мамой и сестрой. Ее мама – "мать-героиня" (в семье 5 детей). Их дом в Николаеве было повреждено взрывом, поэтому мечтает о жилье для семьи. Тарас Цимбалюк был ведущим на конкурсе, где она участвовала, и этот проект для нее – второй шанс подойти ближе.

От "Мисс Украина 2023" до знакомой Цимбалюка: что известно обо всех шестнадцати участницах "Холостяка 14". Фото

Виктория Крылас

  • 25 лет, Житомир / Киев

Фотомодель, которую, по ее словам, часто сравнивают с Мэрилин Монро. Пережила тяжелый опыт токсичных отношений в 18 лет, но верит в настоящую любовь и мечтает стать мамой.

От "Мисс Украина 2023" до знакомой Цимбалюка: что известно обо всех шестнадцати участницах "Холостяка 14". Фото

Оксана Шанюк

  • 30 лет, Киев

Врач-косметолог. Считает себя олицетворением настоящей украинской женщины, занимается боксом и верховой ездой. Выросла в любящей семье и ищет именно такую модель отношений.

От "Мисс Украина 2023" до знакомой Цимбалюка: что известно обо всех шестнадцати участницах "Холостяка 14". Фото

Дарья Романец

  • 28 лет, Днепр

Владелица свадебного агентства и фотограф. Развелась во время полномасштабной войны, хотя ранее воплотила свою мечту, организовав свадьбу в стиле "Принцесса-Лебедь". Держится за традиционные ценности и мечтает во второй раз, уже по-настоящему, создать семью.

От "Мисс Украина 2023" до знакомой Цимбалюка: что известно обо всех шестнадцати участницах "Холостяка 14". Фото

Валерия Жуковская

  • 28 лет, Николаев / Кельн, 28 лет

Профессиональная всадница, мастер спорта по выездке, член национальной сборной. Из-за войны вывезла своих лошадей в Германию, но будущее видит только в Украине и с украинцем. Мечтает представлять Украину на Олимпийских играх.

От "Мисс Украина 2023" до знакомой Цимбалюка: что известно обо всех шестнадцати участницах "Холостяка 14". Фото

Надежда Авраменко

  • 28 лет, Киев

Владелица салона красоты. Сделала себя сама, открыла бизнес во время войны. Активно занимается боксом, теннисом и лыжами. Единственное, чего не хватает, – мужа, "чтобы на руки – и понес".

От "Мисс Украина 2023" до знакомой Цимбалюка: что известно обо всех шестнадцати участницах "Холостяка 14". Фото

Ирина Кулешина

  • 30 лет, Кривой Рог / Киев

Предпринимательница, развивает собственный бренд купальников. Пережила зависимые отношения и измены. Финансовая независимость дает ей силы не поступаться принципами. Увлекается стрельбой в тире и вейкбордом.

От "Мисс Украина 2023" до знакомой Цимбалюка: что известно обо всех шестнадцати участницах "Холостяка 14". Фото

Ольга Дзундза

  • 38 лет, Харьков / Ивано-Франковск

Фитнес-тренер, мастер спорта по легкой атлетике (прыжки в высоту). Разведена, воспитывает двоих детей (сына 15 и дочь 10 лет). Спорт воспитал в ней сильную женщину, а свой жизненный опыт она считает преимуществом. Ищет партнера, с которым будет "на одной волне".

От "Мисс Украина 2023" до знакомой Цимбалюка: что известно обо всех шестнадцати участницах "Холостяка 14". Фото

Надин Головчук

  • 26 лет, Хмельницкий

Фотомодель, видео-криэйторка. За ярким образом скрывает глубокую трансформацию и работу над принятием себя. Занимается кикбоксингом, стремится быть с тем, кто видит в ней глубину.

От "Мисс Украина 2023" до знакомой Цимбалюка: что известно обо всех шестнадцати участницах "Холостяка 14". Фото

Юлия Коренюк

  • 35 лет, Одесса

Успешный fashion-фотограф с более чем 10-летним опытом, работает на самых престижных событиях мира. По образованию юрист по специальности. Увлекается психологией.

От "Мисс Украина 2023" до знакомой Цимбалюка: что известно обо всех шестнадцати участницах "Холостяка 14". Фото

Юлия Артюх

  • 27 лет, Одесса

Менеджер по логистике. Мать 3-летнего сына Павла. Рассталась из-за измены, но после работы с психологом снова верит в любовь. Ее увлечения – спорт и бокс. Пришла, потому что увидела, как Тарас Цимбалюк заботливо говорит о семье, и хочет иметь с ним зрелые, честные и уважительные отношения.

От "Мисс Украина 2023" до знакомой Цимбалюка: что известно обо всех шестнадцати участницах "Холостяка 14". Фото

Ирина Пономаренко

  • 26 лет, Донецк / Хмельницкий

Модель. Доверяет Вселенной и считает своим талантом способность держать внутренний баланс. Обращает внимание на зубы мужчины, считая это показателем его роста. Считает свой приход на проект "знаком свыше".

От "Мисс Украина 2023" до знакомой Цимбалюка: что известно обо всех шестнадцати участницах "Холостяка 14". Фото

Николетта Бирюкова

  • 29 лет, Ровно

Менеджер в семейной туристической компании с 10-летним стажем. После начала полномасштабной войны хотела выйти из бизнеса, но встреча с переселенками изменила ее решение. Живет по принципу "здесь и сейчас". Любит спорт и иногда снимается как модель. На первой встрече не побоялась сделать татуировку. Убеждена, что участие в проекте – это ее шаг навстречу семье.

От "Мисс Украина 2023" до знакомой Цимбалюка: что известно обо всех шестнадцати участницах "Холостяка 14". Фото

Ранее OBOZ.UA писал: Тарас Цимбалюк эмоционально объяснил, почему не хочет, чтобы его называли секс-символом. Ему совсем не нравится такой себе "титул".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!