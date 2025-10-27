От 'Мисс Украина 2023' до знакомой Цимбалюка: что известно обо всех шестнадцати участницах 'Холостяка 14'. Фото

Во втором выпуске романтического реалити-шоу "Холостяк 14" окончательно определили всех участниц, которые будут бороться за сердце нового героя сезона – актера Тараса Цимбалюка. На этот раз за право стать избранницей популярного артиста будут соревноваться 16 девушек из разных городов Украины – от Киева до Донецка.

По правилам проекта, в каждом выпуске участницы, которые будут проходить дальше, будут получать красную розу – символ симпатии холостяка. Среди претенденток на сердце Цимбалюка есть как публичные личности, так и девушки, для которых телешоу стало неожиданным приключением. OBOZ.UA расскажет, что о них известно.

Анастасия Половинкина

30 лет, Киев

Менеджер по работе с разработчиками в сфере милтек, занимается военной амуницией и оружием. Пришла на проект, потому что обожает авантюры и хочет, чтобы с ее появлением "спокойные дни" Тараса Цимбалюка закончились.

София Шамия

20 лет, Киев

"Мисс Украина 2023" и студентка медицинского университета. Вошла в ТОП-40 "Мисс Мира" с победным благотворительным проектом о детях войны. Сочетает обучение, преподавание фотопозирования, рисование и волонтерство. Видит свою миссию в продвижении Украины на международных площадках, а одной из заветных мечт называет усыновление ребенка. Пришла, потому что чувствует в Тарасе "что-то настоящее, искреннее".

Яна Андриенко

29 лет, Киев

Преподавательница алгебры и геометрии в столичной гимназии, заместитель директора. Занимается танцами и боксом. На проект ее побудили отправить анкету собственные ученики, которые теперь являются ее самой большой фан-группой. Мечтает о семье и дочери.

Диана Зотова

24 года, Николаев

Профессиональная модель, "отличница по жизни", бывшая кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике и чемпионка Украины по бальным танцам. Развивает собственный бренд одежды с мамой и сестрой. Ее мама – "мать-героиня" (в семье 5 детей). Их дом в Николаеве было повреждено взрывом, поэтому мечтает о жилье для семьи. Тарас Цимбалюк был ведущим на конкурсе, где она участвовала, и этот проект для нее – второй шанс подойти ближе.

Виктория Крылас

25 лет, Житомир / Киев

Фотомодель, которую, по ее словам, часто сравнивают с Мэрилин Монро. Пережила тяжелый опыт токсичных отношений в 18 лет, но верит в настоящую любовь и мечтает стать мамой.

Оксана Шанюк

30 лет, Киев

Врач-косметолог. Считает себя олицетворением настоящей украинской женщины, занимается боксом и верховой ездой. Выросла в любящей семье и ищет именно такую модель отношений.

Дарья Романец

28 лет, Днепр

Владелица свадебного агентства и фотограф. Развелась во время полномасштабной войны, хотя ранее воплотила свою мечту, организовав свадьбу в стиле "Принцесса-Лебедь". Держится за традиционные ценности и мечтает во второй раз, уже по-настоящему, создать семью.

Валерия Жуковская

28 лет, Николаев / Кельн, 28 лет

Профессиональная всадница, мастер спорта по выездке, член национальной сборной. Из-за войны вывезла своих лошадей в Германию, но будущее видит только в Украине и с украинцем. Мечтает представлять Украину на Олимпийских играх.

Надежда Авраменко

28 лет, Киев

Владелица салона красоты. Сделала себя сама, открыла бизнес во время войны. Активно занимается боксом, теннисом и лыжами. Единственное, чего не хватает, – мужа, "чтобы на руки – и понес".

Ирина Кулешина

30 лет, Кривой Рог / Киев

Предпринимательница, развивает собственный бренд купальников. Пережила зависимые отношения и измены. Финансовая независимость дает ей силы не поступаться принципами. Увлекается стрельбой в тире и вейкбордом.

Ольга Дзундза

38 лет, Харьков / Ивано-Франковск

Фитнес-тренер, мастер спорта по легкой атлетике (прыжки в высоту). Разведена, воспитывает двоих детей (сына 15 и дочь 10 лет). Спорт воспитал в ней сильную женщину, а свой жизненный опыт она считает преимуществом. Ищет партнера, с которым будет "на одной волне".

Надин Головчук

26 лет, Хмельницкий

Фотомодель, видео-криэйторка. За ярким образом скрывает глубокую трансформацию и работу над принятием себя. Занимается кикбоксингом, стремится быть с тем, кто видит в ней глубину.

Юлия Коренюк

35 лет, Одесса

Успешный fashion-фотограф с более чем 10-летним опытом, работает на самых престижных событиях мира. По образованию юрист по специальности. Увлекается психологией.

Юлия Артюх

27 лет, Одесса

Менеджер по логистике. Мать 3-летнего сына Павла. Рассталась из-за измены, но после работы с психологом снова верит в любовь. Ее увлечения – спорт и бокс. Пришла, потому что увидела, как Тарас Цимбалюк заботливо говорит о семье, и хочет иметь с ним зрелые, честные и уважительные отношения.

Ирина Пономаренко

26 лет, Донецк / Хмельницкий

Модель. Доверяет Вселенной и считает своим талантом способность держать внутренний баланс. Обращает внимание на зубы мужчины, считая это показателем его роста. Считает свой приход на проект "знаком свыше".

Николетта Бирюкова

29 лет, Ровно

Менеджер в семейной туристической компании с 10-летним стажем. После начала полномасштабной войны хотела выйти из бизнеса, но встреча с переселенками изменила ее решение. Живет по принципу "здесь и сейчас". Любит спорт и иногда снимается как модель. На первой встрече не побоялась сделать татуировку. Убеждена, что участие в проекте – это ее шаг навстречу семье.

