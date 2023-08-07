Пэрис Хилтон, Николь Кидман и другие знаменитости, чьих детей родили суррогатные мамы

Почему все больше пар выбирают суррогатное материнство? Из-за проблем с репродуктивной системой, хронических заболеваний или возраста, когда шансы на естественное зачатие снижены. Не менее распространенные мотивы – страх, что беременность повлияет на фигуру женщины или будет мешать ее карьере.

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Какими бы ни были причины, все объединяет одно – супругам это помогает осуществить мечту о материнстве и отцовстве. А кто из звезд воспользовался услугами суррогатных мам? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Пэрис Хилтон

В конце января 2023 года 42-летняя американская фотомодель, актриса, певица и благотворительница Пэрис Хилтон стала мамой мальчика, которого назвала Фениксом. Известная блондинка очень хотела рожать самостоятельно, однако пережила два выкидыша. Итак, ребенка вынашивала суррогатная мать.

В июле Пэрис опубликовала в Instagram фото с малышом, и поделилась с подписчиками своими впечатлениями от нового статуса: "Он – мой мир, и делает мою жизнь такой полноценной. Мама так тебя любит, ангелочек".

2. Криштиану Роналду

Португальский футболист Криштиану Роналду – отец пятерых детей. В 2010 году на свет появился сын как результат "знакомства на одну ночь" с неназванной американской официанткой. Позже, в 2017, суррогатная мама подарила жизнь близнецам. В ноябре того же года избранница знаменитости модель Джорджина Родригес родила девочку Алану Мартину, а в 2022 – еще одну дочь, которую назвали Беллой Эсмеральдой.

3. Люси Лью

Американская актриса, продюсер и режиссер Люси Лью стала мамой в 2015. Тогда на свет появился сын Роквелл, которого выносила суррогатная мать. Дело в том, что кинозвезда настолько была занята карьерой, что не заметила, как быстро пролетели годы. А в 46 родить малыша естественным путем стало просто невозможным.

Сейчас Люси наслаждается времяпровождением с малышом, чем делится с подписчиками в Instagram: "Материнство делает мой мир таким разноцветным. Мой сын открывает мне глаза на красоту каждый день – природы в чистом виде. Спасибо всем матерям, которые показывают силу и самоотверженность. Ты бесконечно вдохновляешь меня".

4. Николь Кидман

Австралийская актриса, певица и продюсер Николь Кидман долгое время не могла забеременеть. Итак, будучи в браке с Томом Крузом, первых двоих детей усыновила. В феврале 2001 года Круз внезапно подал на развод, аргументируя это "непримиримыми разногласиями". Позже Кидман закрутила роман с кантри-певцом Китом Урбаном. Пара сыграла свадьбу, а вскоре актриса родила девочку. Вторую их дочь, биологически от Николь и Кита, выносила суррогатная мать.

5. Ким Кардашьян

42-летняя американская телевизионная звезда, модель и актриса Ким Кардашьян – мать четырех детей. Первые ее две беременности проходили тяжело: дочь появилась на свет недоношенной, а во время вторых родов был риск для жизни как реалити-дивы, так и ее сына. Поскольку Ким мечтала многодетной семье, третий и четвертый раз прибегла к услугам суррогатной матери, которая родила мальчика и девочку.

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